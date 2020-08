Ellen van Langen, op slag beroemd door 800 meter

AMSTERDAM - Olympische Spelen vormen al sinds ze bestaan een rijke voedingsbodem voor verhalen over succes en verlies, geluk en verdriet. Maar ze leveren ook onwaarschijnlijke sprookjes en bizarre incidenten op. Zo was er ineens op een warme zomeravond in 1992 in Barcelona de onwaarschijnlijke olympische gouden medaille voor de relatief onbekende Ellen van Langen op de 800 meter.