Ongewone luchtpost voor Frank de Boer bij training

De Boer reageerde een paar uur later tijdens zijn persconferentie gevat: „Ik heb ook een vliegtuigje gehuurd, met de tekst: Bedankt voor de tip, maar het blijft 3-5-2”, liet de 51-jarige trainer weten.

De Boer vindt het jammer dat een systeem met vijf verdedigers in verband wordt gebracht met defensief voetbal. „We proberen altijd dominant te voetballen en dat willen we ook met dit systeem. 5-3-2 vind ik negatief klinken, met 3-5-2 heb je al minder verdedigers. We willen het spel in handen krijgen, dat betekent dat je vleugelverdedigers altijd vrij hoog staan. Ik denk dat we met deze opstelling de beste mensen op de goede plekken hebben. Spelers die het hele jaar top hebben gespeeld.”