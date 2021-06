Ongewone luchtpost voor Frank de Boer boven training Oranje

De discussie over het spelsysteem bij het Nederlands elftal (5-3-2 of wat anders) heeft een voetbalfan er zelfs toe bewogen een vliegtuigje de lucht in te sturen met een boodschap aan bondscoach Frank de Boer. ’Frank, gewoon 4-3-3’, valt te lezen op de banner achter het sportvliegtuigje. Het cirkelde boven de KNVB-campus in Zeist tijdens de afsluitende training van Oranje voor het duel met Oekraïne.