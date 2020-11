Kersverse vader en matchwinner Jacob Mulenga: ’Ik was nog half aan het slapen’

De 36-jarige Mulenga stond nog geen minuut in het veld toen hij met een kopbal voor de gelijkmaker tekende. De oud-aanvaller van FC Utrecht trof een klein kwartier later voor de tweede keer doel. Telstar was op voorsprong gekomen door een treffer van Glynor Plet.

Mulenga kon na afloop nauwelijks geloven dat hij tweemaal doel had getroffen. Hij zag zijn partner in de nacht van maandag op dinsdag in een ziekenhuis bevallen van een gezonde dochter.

„Het was een lange en zware nacht. Ik was tijdens de wedstrijd nog half aan het slapen”, zei hij voor de camera van FOX Sports. „En mijn neef Thomas is ook nog jarig.”

Telstar blijft de nummer 9 van de eerste divisie, met net zoveel punten als Go Ahead Eagles dat een slechter doelsaldo heeft.