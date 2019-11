Roemenië op het matje na racismeklacht oud-Willem II’er

Met name de Zweedse aanvaller Alexander Isak was het doelwit van de racistische uitingen op de tribunes. Hij meldde de kwetsende spreekkoren bij de scheidsrechter, die daarop het duel even onderbrak. Op televisiebeelden was te zien dat er ook een golfbal richting Isak werd gegooid.

Eerder deze week maakte de selectie van het Nederlands elftal een duidelijk statement tegen racisme, nadat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira zondag in het duel met FC Den Bosch diverse verwensingen naar zijn hoofd had gekregen. Oranje, met aanvoerder Georginio Wijnaldum voorop, liet zowel voor als tijdens de wedstrijd tegen Estland zien dat spelers en staf één zijn in de strijd tegen racisme.