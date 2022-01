Sport Kort: Feyenoord-huurling Conteh scoort al binnen 44 seconden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golftoernooi US Open verdubbelt prijzengeld voor vrouwen

00:00 uur: Het golftoernooi van de US Open verhoogt het prijzengeld voor vrouwen. Dat wordt bijna verdubbeld, van ongeveer 5 miljoen dollar naar 10 miljoen dollar (ongeveer 8,8 miljoen euro). De organisatie kan het zich veroorloven na het afsluiten van enkele goede sponsordeals. Het is meteen het hoogste bedrag in deze sport dat ooit aan vrouwen wordt uitgekeerd.

„Al meer dan 75 jaar dromen alle meisjes die van golf houden er van dit toernooi ooit eens te winnen”, zei Mike Whan, topman van het evenement. „We hopen dat dit een extra stimulans is om niet op te geven. Vrouwen verdienen dit. En ik durf te beweren dat we nog maar aan het begin staan van een ontwikkeling. We zijn er trots op dat wij als eerste deze stap kunnen zetten.”

Feyenoord-huurling Conteh scoort al binnen 44 seconden

20.54 uur: Nummer laatst in de Keuken Kampioen Divisie FC Dordrecht is het nieuwe jaar begonnen met een zeldzame overwinning. Bij nummer 16 Helmond Sport won de ploeg uit Zuid-Holland bij de hervatting van de competitie na de winterstop met 2-1. Roda JC won later op de avond de Limburgse derby van MVV met 1-0.

De vorige editie van de derby eindigde eind oktober in ongeregeldheden waarbij ook de ME moest ingrijpen. Supporters betraden het veld. Die wedstrijd werd vlak voor rust definitief gestaakt. Zonder supporters in het stadion ging het er dit keer rustiger aan toe. Roda had de beste kansen en raakte meerdere keren de lat. Uiteindelijk zorgde Patrick Pflücke vlak na rust voor de beslissing met zijn achtste competitiedoelpunt van het seizoen. Roda en MVV blijven staan op plaats 7 en 13.

Bij Dordrecht - Helmond Sport kwam Feyenoord-huurling Christian Conteh als invaller bij zijn debuut voor de thuisploeg al na een minuut tot scoren met zijn eerste schot. Dat was de openingstreffer na bijna een uur spelen. Helmond Sport kwam een ruime minuut later alweer op gelijke hoogte door een knap doelpunt van Ilias Breugelmans. Dordrecht-spits Stijn Meijer werd in de slotfase de matchwinner door alert binnen te tikken uit een rebound.

Dordrecht verkleint met de derde overwinning van dit seizoen de achterstand op nummer 19 Almere City tot 3 punten. Helmond Sport staat met 20 punten weer 3 punten boven Almere.

Hockey-international Kappelle jaar uitgeschakeld

18.54 uur: Hockey-international Ilse Kappelle (23) is ongeveer een jaar uitgeschakeld. Ze heeft tijdens een zaalwedstrijd met haar club Pinoké de voorste kruisband van haar rechterknie afgescheurd, zo meldt hockey.nl. Een operatie is nodig. Ze had eerder een vergelijkbare blessure aan haar andere knie.

Bij hockey.nl blikt ze terug op het incident. „Ik was heel boos. Woedend. Hoe kon me dit nou weer gebeuren? Ik ben direct naar een fysio gegaan en daar werd mijn gevoel bevestigd. Een dag later kreeg ik een MRI, maar ik wist eigenlijk al wat de schade was.”

Trainer Conte verwacht Bergwijn snel terug bij Tottenham

17.58 uur: Trainer Antonio Conte van Tottenham Hotspur verwacht dat hij snel weer kan beschikken over Steven Bergwijn. De Nederlandse international is herstellende van een blessure aan een kuit, die hij in december opliep. Het gaat goed”, zei de Italiaan. „Volgens de medische staf staat hij snel weer op het veld.”

Conte noemde dat bijzonder goed nieuws, mede omdat hij voorlopig niet kan beschikken over Son Heung-min. De Zuid-Koreaanse aanvaller heeft last van een spierblessure. Volgens Conte kan hij minstens twee weken niet meedoen.

AZ wint op trainingskamp in Spanje nipt van AA Gent

16.48 uur: AZ heeft tijdens het trainingskamp in Spanje de Belgische club AA Gent nipt verslagen. Het werd op het Oliva Nova Sports Center in Valencia 1-0. De Noorse middenvelder Fredrik Midtsjø maakte vlak voor tijd het enige doelpunt, met een bekeken lobje.

AZ-trainer Pascal Jansen wisselde veelvuldig. Hobie Verhulst begon als keeper, maar werd na ruim een half uur gewisseld voor Peter Vindahl Jensen. Ook onder anderen Owen Wijndal, Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson kwamen toen in de ploeg.

AZ vervolgt de competitie volgend weekend met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Alkmaarders staan vijfde in de Eredivisie, AA Gent neemt in de Belgische competitie dezelfde positie in.

Leicester City twee maanden zonder Jamie Vardy

16.41 uur: Jamie Vardy kan ongeveer twee maanden niet spelen bij Leicester City. Coach Brendan Rodgers meldde dat de topscorer van de club uit de Premier League zwaarder geblesseerd is aan een hamstring dan aanvankelijk werd gedacht.

De 34-jarige spits, dit seizoen al goed voor negen doelpunten in de competitie, hoeft niet te worden geopereerd. „Rust is voldoende”, aldus Rodgers. „Maar waarschijnlijk zullen we hem pas in maart weer op het veld zien.”

Leicester City speelt zaterdag in de FA Cup tegen Watford. Leicester won het toernooi vorig seizoen.

Robert Lewandowski kan titel beste voetballer ter wereld prolongeren

15.53 uur: Robert Lewandowski maakt nog kans om voor de tweede keer op rij wereldvoetballer van het jaar te worden. De Poolse spits (33) van Bayern München was vorig jaar voor het eerst de beste in die FIFA-verkiezing. Nu krijgt Lewandowski nog concurrentie van Paris Saint-Germain-aanvaller Lionel Messi (34) en de Egyptenaar Mohamed Salah (29) van Liverpool. De uitreiking is op 17 januari.

Lewandowski werd afgelopen seizoen met 41 competitiedoelpunten topscorer van Europa, waar hij al de Gouden Schoen voor ontving. Met dat aantal verbrak hij ook het Bundesliga-record van Gerd Müller, die 40 doelpunten maakte voor Bayern in het seizoen 1971-1972.

Ook France Football reikt jaarlijks een prijs uit voor beste voetballer van het jaar, de Gouden Bal. Die ging in 2021 naar Messi. De Argentijn werd afgelopen zomer met zijn land kampioen van Zuid-Amerika.

Bij de vrouwen maakt Miedema geen kans meer op de prijs. Daar zijn de laatste drie genomineerden voor wereldvoetbalster van het jaar de Spaanse FC Barcelona-speelsters Jennifer Hermoso en Alexia Putellas en de Australische Sam Kerr van Chelsea.

Einde seizoen voor PEC Zwolle-verdediger Sam Kersten

14.33 uur: Sam Kersten komt dit seizoen niet meer in actie voor PEC Zwolle. De centrale verdediger moet een knieoperatie ondergaan. Volgens de nummer 18 van de Eredivisie gaat de revalidatie maanden in beslag nemen.

De 23-jarige Kersten speelde dit seizoen dertien competitieduels, allemaal als basisspeler.

PEC Zwolle heeft na de eerste seizoenshelft pas 6 punten. De ploeg van trainer Dick Schreuder wist slechts één keer te winnen. Volgende week vrijdag hervat PEC het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Willem II.

Liverpool opent trainingscomplex weer na coronagolf

13.36 uur: De voetballers van Liverpool kunnen de training hervatten. De Engelse club heeft het trainingscomplex weer geopend. Woensdag besloot Liverpool om het complex tijdelijk de sluiten vanwege een nieuwe golf aan coronabesmettingen binnen de selectie.

Onder anderen hoofdtrainer Jürgen Klopp en zijn Nederlandse assistent Pepijn Lijnders testten positief. Ook meerdere spelers zijn besmet. Liverpool had donderdag in de halve finales van de League Cup moeten aantreden tegen Arsenal, maar op verzoek van de ’Reds’ werd die wedstrijd uitgesteld.

Peter Krawietz, een andere assistent van Klopp, heeft voorlopig de leiding over de selectie. Hij gaat Liverpool voorbereiden op het duel van zondag op Anfield met derdeklasser Shrewsbury Town in de derde ronde van de FA Cup.

Virgil van Dijk raakte vorige maand besmet met het coronavirus en miste daardoor enkele wedstrijden van Liverpool. De aanvoerder van Oranje maakte kort voor de jaarwisseling zijn rentree bij de nummer 3 van de Premier League.

Dest terug bij Barcelona na coronabesmetting

12.46 uur: Sergiño Dest kan de training bij FC Barcelona hervatten. De 21-jarige verdediger uit Almere testte negatief op het coronavirus en mag daarom weer aansluiten bij de selectie. Vlak voor de jaarwisseling bleek Dest net als heel wat teamgenoten besmet te zijn met het virus.

De Amerikaanse international ontbrak daardoor deze week in de eerste competitiewedstrijd van 2022 tegen Real Mallorca (1-0) en in het gewonnen bekerduel met Linares. Trainer Xavi had rond de jaarwisseling te maken met een golf aan coronabesmettingen in zijn selectie. Meer dan tien spelers testten positief, onder wie Dani Alves, Jordi Alba, Pedri en aanwinst Ferran Torres. Ook voorzitter Joan Laporta, die bij de presentatie van Torres nauw contact had gehad met de speler, bleek besmet te zijn.

Naast Dest keren ook Gavi en Alejandro Balde terug in de selectie. Frenkie de Jong en Memphis Depay zijn geblesseerd. Verdediger Ronald Araújo werd vrijdag geopereerd aan twee gebroken middenhandsbeentjes. Barcelona speelt zaterdag in de competitie tegen Granada en vliegt daarna naar Saudi-Arabië voor het toernooi om de Spaanse Supercup. Woensdag staat daar in de halve finales een Clásico tegen Real Madrid op het programma.

Spanje naar eindstrijd ATP Cup

12.24 uur: De Spaanse tennissers hebben zich verzekerd van een plek in de eindstrijd van de ATP Cup, een landentoernooi in Sydney. Roberto Bautista Agut haalde tegen Hubert Hurkacz het tweede en beslissende punt binnen.

Bautista Agut versloeg Hurkacz met 7-6 (6) 2-6 7-6 (5). In de tiebreak van de beslissende set benutte de Spanjaard pas zijn zesde wedstrijdpunt. Het duel duurde 2 uur en 45 minuten. Hurkacz is de nummer 9 van de wereld, Bautista Agut staat tien plekken lager.

In de eerste wedstrijd van de ontmoeting had Pablo Carreño Busta eenvoudig gewonnen van Jan Zielinski, die de positief op corona geteste Kamil Majchrzak verving. Het werd binnen een uur 6-2 6-1.

Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Canada en titelhouder Rusland. Die landen treffen elkaar zaterdag, waarna het toernooi zondag wordt afgesloten

Nederlandse tennissers op gravelbaan in Den Haag tegen Canada

11.46 uur: Het Nederlandse Daviscupteam neemt het begin maart in Den Haag op tegen Canada. In Sportcampus Zuiderpark wordt een indoor gravelbaan aangelegd. Canada heeft met Denis Shapovalov en Félix Auger-Aliassime twee spelers in huis die zich vertrouwd voelen op snelle banen.

De Nederlandse bond koos Sportcampus Zuiderpark in 2017 ook als locatie voor de ontmoeting met Tsjechië. Dat was tevens de laatste thuiswedstrijd van het Daviscupteam. De Tsjechen werden toen met 3-2 verslagen. Wel speelden in 2020 de Nederlandse tennissters er tegen Belarus.

„We kijken er naar uit om wederom in Den Haag te spelen. Sportcampus Zuiderpark is een geweldige locatie, de hal is groot en mooi. Hopelijk mag en kan er tegen die tijd publiek aanwezig zijn. Met de Oranje-fans achter je kun je als team namelijk net wat extra’s bieden”, aldus technisch directeur Jacco Eltingh.

De inzet van de ontmoeting met Canada is plaatsing voor de Daviscup Finals van eind dit jaar. De speeldata van de kwalificatieronde zijn vrijdag 4 en zaterdag 5 maart.

FC Utrecht cancelt duel met Eredivisionisten

10.45 uur: FC Utrecht heeft in aanloop naar de competitiehervatting tegen Ajax twee vriendschappelijke wedstrijden afgelast vanwege de coronaperikelen. De oefenduels met SC Heerenveen en Willem II gaan niet door.

„FC Utrecht wil in aanloop naar de herstart van de competitie alle risico’s op verdere coronabesmettingen vermijden”, zo schrijft de nummer zeventien van de Eredivisie op zijn website. „In dat kader werd eerder al besloten een trainingskamp in eigen land af te gelasten en de volledige voorbereiding op de tweede seizoenshelft op het FC Utrecht Topsportcentrum af te werken.”

Heerenveen zegt op zoek te gaan naar een nieuwe tegenstander, Willem II heeft besloten onderling te oefenen. Eerder zag Willem II al SC Cambuur als tegenstander afhaken, waarna Utrecht snel als vervanger werd gevonden.

Basketballers Suns nemen eerste plaats in NBA over van Warriors

09.46 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben de eerste plaats in de westelijke divisie van de NBA overgenomen van Golden State Warriors. De Suns boekten tegen Los Angeles Clippers hun dertigste overwinning van het seizoen: 106-89. De Warriors verloren met 101-96 bij New Orleans Pelicans en bleven op 29 zeges staan.

Chris Paul tekende bij de Suns voor een zogeheten triple-double: 14 punten, 10 assists en 13 rebounds. De ploeg uit Phoenix verloor deze competitie pas acht wedstrijden. De Warriors incasseerden in New Orleans zonder de geblesseerde Stephen Curry hun tweede nederlaag op rij en de negende in totaal. Brandon Ingram was de topschutter bij de Pelicans met 32 punten.

Amerikaanse schaatsster Bowe voor derde keer naar Spelen

09.44 uur: De Amerikaanse schaatsster Brittany Bowe gaat voor de derde keer naar de Olympische Spelen. Bij de olympische trials in Milwaukee plaatste de 33-jarige Bowe zich als winnares van de 1000 meter voor de Winterspelen van Beijing. De houdster van het wereldrecord op deze afstand (1.11,61) deed al mee aan de Spelen van Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018.

Op de individuele afstanden greep Bowe toen steeds naast de medailles. Ze pakte vier jaar geleden met de Amerikaanse ploeg wel brons op de achtervolging, achter Japan (goud) en Nederland (zilver).

Bowe won bij de trials de 1000 meter in een baanrecord van 1.13,63. Bij de WK afstanden van vorig jaar in Heerenveen pakte ze voor de derde keer de wereldtitel op deze afstand. De Amerikaanse onttroonde Jutta Leerdam in Thialf als wereldkampioene op de 1000 meter.

Bij de mannen kwalificeerde de pas 17-jarige Jordan Stolz zich voor Beijing. Stolz won de 1000 meter in 1.07,619, ook een baanrecord.