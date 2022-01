Sport kort: Spaanse tennissers naar finale ATP Cup

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Spanje naar eindstrijd ATP Cup

12.24 uur: De Spaanse tennissers hebben zich verzekerd van een plek in de eindstrijd van de ATP Cup, een landentoernooi in Sydney. Roberto Bautista Agut haalde tegen Hubert Hurkacz het tweede en beslissende punt binnen.

Bautista Agut versloeg Hurkacz met 7-6 (6) 2-6 7-6 (5). In de tiebreak van de beslissende set benutte de Spanjaard pas zijn zesde wedstrijdpunt. Het duel duurde 2 uur en 45 minuten. Hurkacz is de nummer 9 van de wereld, Bautista Agut staat tien plekken lager.

In de eerste wedstrijd van de ontmoeting had Pablo Carreño Busta eenvoudig gewonnen van Jan Zielinski, die de positief op corona geteste Kamil Majchrzak verving. Het werd binnen een uur 6-2 6-1.

Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Canada en titelhouder Rusland. Die landen treffen elkaar zaterdag, waarna het toernooi zondag wordt afgesloten

Nederlandse tennissers op gravelbaan in Den Haag tegen Canada

11.46 uur: Het Nederlandse Daviscupteam neemt het begin maart in Den Haag op tegen Canada. In Sportcampus Zuiderpark wordt een indoor gravelbaan aangelegd. Canada heeft met Denis Shapovalov en Félix Auger-Aliassime twee spelers in huis die zich vertrouwd voelen op snelle banen.

De Nederlandse bond koos Sportcampus Zuiderpark in 2017 ook als locatie voor de ontmoeting met Tsjechië. Dat was tevens de laatste thuiswedstrijd van het Daviscupteam. De Tsjechen werden toen met 3-2 verslagen. Wel speelden in 2020 de Nederlandse tennissters er tegen Belarus.

„We kijken er naar uit om wederom in Den Haag te spelen. Sportcampus Zuiderpark is een geweldige locatie, de hal is groot en mooi. Hopelijk mag en kan er tegen die tijd publiek aanwezig zijn. Met de Oranje-fans achter je kun je als team namelijk net wat extra’s bieden”, aldus technisch directeur Jacco Eltingh.

De inzet van de ontmoeting met Canada is plaatsing voor de Daviscup Finals van eind dit jaar. De speeldata van de kwalificatieronde zijn vrijdag 4 en zaterdag 5 maart.

FC Utrecht cancelt duel met eredivisionisten

10.45 uur: FC Utrecht heeft in aanloop naar de competitiehervatting tegen Ajax twee vriendschappelijke wedstrijden afgelast vanwege de coronaperikelen. De oefenduels met SC Heerenveen en Willem II gaan niet door.

„FC Utrecht wil in aanloop naar de herstart van de competitie alle risico’s op verdere coronabesmettingen vermijden”, zo schrijft de nummer zeventien van de Eredivisie op zijn website. „In dat kader werd eerder al besloten een trainingskamp in eigen land af te gelasten en de volledige voorbereiding op de tweede seizoenshelft op het FC Utrecht Topsportcentrum af te werken.”

Heerenveen zegt op zoek te gaan naar een nieuwe tegenstander, Willem II heeft besloten onderling te oefenen. Eerder zag Willem II al SC Cambuur als tegenstander afhaken, waarna Utrecht snel als vervanger werd gevonden.

Basketballers Suns nemen eerste plaats in NBA over van Warriors

09.46 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben de eerste plaats in de westelijke divisie van de NBA overgenomen van Golden State Warriors. De Suns boekten tegen Los Angeles Clippers hun dertigste overwinning van het seizoen: 106-89. De Warriors verloren met 101-96 bij New Orleans Pelicans en bleven op 29 zeges staan.

Chris Paul tekende bij de Suns voor een zogeheten triple-double: 14 punten, 10 assists en 13 rebounds. De ploeg uit Phoenix verloor deze competitie pas acht wedstrijden. De Warriors incasseerden in New Orleans zonder de geblesseerde Stephen Curry hun tweede nederlaag op rij en de negende in totaal. Brandon Ingram was de topschutter bij de Pelicans met 32 punten.

Amerikaanse schaatsster Bowe voor derde keer naar Spelen

09.44 uur: De Amerikaanse schaatsster Brittany Bowe gaat voor de derde keer naar de Olympische Spelen. Bij de olympische trials in Milwaukee plaatste de 33-jarige Bowe zich als winnares van de 1000 meter voor de Winterspelen van Beijing. De houdster van het wereldrecord op deze afstand (1.11,61) deed al mee aan de Spelen van Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018.

Op de individuele afstanden greep Bowe toen steeds naast de medailles. Ze pakte vier jaar geleden met de Amerikaanse ploeg wel brons op de achtervolging, achter Japan (goud) en Nederland (zilver).

Bowe won bij de trials de 1000 meter in een baanrecord van 1.13,63. Bij de WK afstanden van vorig jaar in Heerenveen pakte ze voor de derde keer de wereldtitel op deze afstand. De Amerikaanse onttroonde Jutta Leerdam in Thialf als wereldkampioene op de 1000 meter.

Bij de mannen kwalificeerde de pas 17-jarige Jordan Stolz zich voor Beijing. Stolz won de 1000 meter in 1.07,619, ook een baanrecord.