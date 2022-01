Sport kort: Suns naar koppositie in de NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketballers Suns nemen eerste plaats in NBA over van Warriors

09.46 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben de eerste plaats in de westelijke divisie van de NBA overgenomen van Golden State Warriors. De Suns boekten tegen Los Angeles Clippers hun dertigste overwinning van het seizoen: 106-89. De Warriors verloren met 101-96 bij New Orleans Pelicans en bleven op 29 zeges staan.

Chris Paul tekende bij de Suns voor een zogeheten triple-double: 14 punten, 10 assists en 13 rebounds. De ploeg uit Phoenix verloor deze competitie pas acht wedstrijden. De Warriors incasseerden in New Orleans zonder de geblesseerde Stephen Curry hun tweede nederlaag op rij en de negende in totaal. Brandon Ingram was de topschutter bij de Pelicans met 32 punten.

Amerikaanse schaatsster Bowe voor derde keer naar Spelen

09.44 uur: De Amerikaanse schaatsster Brittany Bowe gaat voor de derde keer naar de Olympische Spelen. Bij de olympische trials in Milwaukee plaatste de 33-jarige Bowe zich als winnares van de 1000 meter voor de Winterspelen van Beijing. De houdster van het wereldrecord op deze afstand (1.11,61) deed al mee aan de Spelen van Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018.

Op de individuele afstanden greep Bowe toen steeds naast de medailles. Ze pakte vier jaar geleden met de Amerikaanse ploeg wel brons op de achtervolging, achter Japan (goud) en Nederland (zilver).

Bowe won bij de trials de 1000 meter in een baanrecord van 1.13,63. Bij de WK afstanden van vorig jaar in Heerenveen pakte ze voor de derde keer de wereldtitel op deze afstand. De Amerikaanse onttroonde Jutta Leerdam in Thialf als wereldkampioene op de 1000 meter.

Bij de mannen kwalificeerde de pas 17-jarige Jordan Stolz zich voor Beijing. Stolz won de 1000 meter in 1.07,619, ook een baanrecord.