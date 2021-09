Marten de Roon en Atalanta zitten het Internazionale van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries dwars

Met Stefan de Vrij in de basis en Denzel Dumfries als invaller kwam de landskampioen in eigen stadion niet verder dan een gelijkspel tegen Atalanta: 2-2. Inter leek in de slotfase zelfs te verliezen, maar de 2-3 van Roberto Piccoli werd op advies van de VAR afgekeurd omdat de bal in de aanloop naar die treffer al over de achterlijn was gegaan.

Kort daarvoor had de thuisclub aan de andere kant zelf een uitgelezen kans gekregen om op voorsprong te komen. Federico Dimarco schoot de bal uit een strafschop echter op de lat.

Lautaro Martínez opende al in de 5e minuut met een prachtige volley de score in Stadio Giuseppe Meazza. Ruslan Malinovskij schoot Atalanta na een half uur op gelijke hoogte, waarna Rafael Tolói de club uit Bergamo zelfs op voorsprong bracht. Edin Dzeko trok de stand 20 minuten voor tijd weer gelijk met zijn vijfde treffer van het seizoen. De laatste keer dat Inter in de Serie A thuis niet tot winst kwam, was op 31 oktober vorig jaar tegen Parma (2-2).

Bij Atalanta speelde Marten de Roon de hele wedstrijd, Teun Koopmeiners bleef op de bank. De van AZ overgekomen middenvelder had eerder in de week tegen Sassuolo (2-1) voor het eerst negentig minuten gespeeld.

AC Milan

AC Milan heeft zich met een zwaarbevochten zege op Spezia aan kop van de Serie A genesteld. Invaller Brahim Díaz maakte in de 86e minuut het winnende doelpunt: 1-2. Daniel Maldini, de 19-jarige zoon van clubicoon Paolo Maldini, luisterde zijn eerste basisplaats in de Italiaanse competitie op met een doelpunt.

De tiener stond voor het eerst in de basis bij AC Milan. Hij is de derde generatie van de familie Maldini in het rood-zwart. Zijn opa Cesare Maldini speelde 412 wedstrijden voor Milan, vader Paolo kwam tot 902 duels voor de enige club waar hij voor speelde.

Daniel Maldini was al negen keer ingevallen in de Serie A en ook een keer in de Champions League. Tegen het Spezia van keeper Jeroen Zoet stond de Italiaanse middenvelder voor het eerst in de basis. Maldini passeerde de Nederlandse doelman kort na rust met een kopbal, na een voorzet van rechtsback Pierre Kalulu. Zijn vader Paolo juichte op de tribune uitbundig mee. Daniele Verde bracht Spezia in de 80e minuut op de gelijke hoogte, maar dankzij Díaz nam AC Milan toch 3 punten mee. De ploeg van trainer Stefano Pioli heeft nu aan kop van de ranglijst 1 punt meer dan Napoli, dat zondag Cagliari ontvangt.

