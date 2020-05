Clubs doen oproep aan fans: ’Blijf achter ons staan, wij staan achter jou’

De aanleiding is de gezamenlijke boodschap van de clubs over de omgang met de reeds aangeschafte (seizoen)kaarten. De resterende duels in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie worden niet meer gespeeld als gevolg van de coronamaatregelen.

De KNVB zette onlangs defintief een streep door de competitites. In de Eredivisie werden uiteindelijk 26 speelronden, met uitzondering van twee wedstrijden, afgewerkt. Een divisie lager stond de teller op 29 duels, waarbij moet worden aangetekend dat betreffende competitie uit twee clubs meer bestaat.

De supporters lopen door de genomen maatregelen in deze coronacrisis enkele wedstrijden mis. De clubs bieden hun achterban daarom opties aan om hen hierin tegemoet te komen. De fans die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen op dinsdag 12 mei een persoonlijk bericht vanuit hun club. Daarin worden de mogelijkheden uitgelegd.

Drie opties bij FC Twente

FC Twente biedt de supporters bijvoorbeeld drie opties, zo communiceerde de club zaterdagochtend. „De verlenging vraagt dit jaar een andere aanpak dan we gewend zijn. Bij het aanbieden van de seizoenkaart en Premium Seats houden we rekening dat er komend seizoen wedstrijden zonder publiek gespeeld kunnen gaan worden. Hiervoor willen we een tegemoetkoming aanbieden”, aldus FC Twente.

De club uit Enschede biedt de fans de volgende mogelijkheden: geen tegemoetkoming bij gemiste duels, tegemoetkoming door middel van een in het stadion te besteden consumptiebon (tot 100 euro), tegemoetkoming door middel van een korting op de seizoenkaart voor het seizoen 2021-2022.