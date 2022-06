Premium Het beste van De Telegraaf

Besmettingsgolf bij geel-zwarte equipe Wat betekent coronadrama voor Tour-ploeg Jumbo-Visma?

Door Hans Ruggenberg

Rohan Dennis Ⓒ ANP/HH

Na de sensationele demonstratie van Jumbo-Visma in de Dauphiné, volgde een coronadrama in de Ronde van Zwitserland. Tour-kandidaten Sepp Kuss en Rohan Dennis hoopten in navolging van Primoz Roglic (eindzege), Jonas Vingegaard (tweede en ritwinst) en Wout van Aert (twee etappes en groene trui) in de Dauphiné, zelf te vlammen in het Alpenland. Superknechten Kuss en Dennis zullen hun plan moeten omgooien om een definitieve plek in de Tour-ploeg af te dwingen.