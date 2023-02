PSV blijft aan het elastiek hangen bij topdrie dankzij zege op FC Twente

PSV en FC Twente begonnen (en eindigden) aan de wedstrijd als de nummers vier en vijf van de Eredivisie. Nog niet zo lang geleden deden ze nog volop mee in de titelstrijd, maar na een aantal zeperds in dit kalenderjaar stond in het Philips Stadion behoud van aansluiting met de topdrie, die deze speelronde foutloos was gebleven, op het spel. Zowel PSV als FC Twente kon zich geen nieuw puntenverlies veroorloven om nog een beetje in de slipstream te blijven van Feyenoord, Ajax en AZ.

Uiteindelijk was het PSV dat aansluiting wist te behouden. Door de zege houden de Brabanders als nummer vier van de Eredivisie één punt achterstand op nummer drie AZ, drie punten achterstand op nummer twee Ajax en zes punten achterstand op koploper Feyenoord. FC Twente heeft twaalf punten achterstand op koploper Feyenoord en Sparta Rotterdam en FC Utrecht hijgen in de nek met slechts drie punten minder.

Drie aanpassingen

In vergelijking met de thuiswedstrijd tegen Sevilla, die door het incident met de veldbestormer komende week nog een staartje gaat krijgen, als de UEFA zich erover buigt, had Ruud van Nistelrooy zijn team op drie posities aangepast. Fabio Silva werd na zijn goede invalbeurt tegen Sevilla beloond met zijn eerste basisplaats als speler van PSV. De Portugees is eigenlijk een spits, maar speelde vanaf links, waardoor Xavi Simons terugkeerde op het middenveld. In de middenlinie nam Ibrahim Sangaré na ziekte zijn plekje weer in en op de linksbackpositie speelde ditmaal Mauro Junior in plaats van Patrick van Aanholt.

Gezapig

PSV en FC Twente legden een opvallend gezapige eerste helft op de mat, waarin het speeltempo erg laag lag. PSV kreeg de wind in de zeilen door een vroege openingsgoal van Fabio Silva, zijn derde treffer in zeven duels voor de Eindhovenaren. De Portugees heeft ontegenzeggelijk een neusje voor de goal. Voor Anderlecht maakte hij er in de eerste seizoenshelft ook al elf. Silva scoorde op aangeven van Johan Bakayoko, de 19-jarige vleugelaanvaller, die zich bij absentie van Anwar El Ghazi goed ontwikkelt.

Schwung eruit

FC Twente ging mee in het lage tempo en wist PSV niet echt de duimschroeven aan te draaien. De tukkers wisten slechts één van de voorgaande vijf duels te winnen. De schwung is er een beetje uit bij FC Twente, al is al het hele seizoen het verschil tussen uit- en thuiswedstrijden groot.

In vergelijking met de nederlaag tegen Go Ahead Eagles van vorige week keerden wel Robin Pröpper en Ramiz Zerrouki terug van blessures bij de ploeg van trainer Ron Jans. Sem Steijn, Max Bruns en de geblesseerde Mathias Kjolo ontbraken in de basis. Ditmaal was er een basisplaats voor Michel Vlap.

PSV gaat goed om met tegenslag

De grootste wapenfeiten van de eerste helft van FC Twente waren een goede kans voor Virgil Misidjan, die uit het oog was verloren door Phillipp Mwene, maar op PSV-doelman Walter Benitez stuitte, en een gevaarlijk schot van Ramiz Zerrouki. PSV had het betere van het spel, maar wist na de vroege voorsprong de marge niet uit te breiden.

Dat kwam de thuisploeg duur te staan. Direct na rust verzuimden Fabio Silva en Simons een counter goed uit te spelen en prompt lag de bal er aan de overkant in. Benitez liet zich in de luren leggen door de inkomende Ricky van Wolfswinkel, waardoor een indraaide voorzet van Misidjan in de verre hoek krulde.

Weer een tegenslag voor PSV, dat dit seizoen wisselvallig presteert, maar daar ging de ploeg van Van Nistelrooy ditmaal goed mee om. PSV rechtte de rug en nam heel snel weer de leiding via uitgerekend Luuk de Jong, de oud-speler van FC Twente. De ervaren spits trof op aangeven van wederom Bakayoko doel met zijn handelsmerk, de kopbal, en liet daarmee zijn honderdste Eredivisiegoal als speler van PSV aantekenen. Slechts vijf spelers maakten er meer voor PSV in de Eredivisie: Mateja Kezman, Hallvar Thoresen, Luc Nilis, Coen Dillen en de alltime topscorer van de Eredivisie Willy van der Kuijlen.

Xavi Simons viert de bevrijdende 3-1 met de PSV-fans. Ⓒ ProShots

Verzet gebroken

Na de tweede goal van PSV was het verzet van FC Twente gebroken. FC Twente kreeg meerdere goede kansen. Nadat De Jong en Silva nog de sterke FC Twente-doelman Lars Unnerstall op hun weg hadden gevonden, had de Duitser geen antwoord op een inzet van Xavi Simons. Het 19-jarige toptalent was goed weggestuurd door een pass van Sangaré en maakte al zijn elfde Eredivisiegoal, waarmee hij aan kop van het topscorersklassement op gelijke hoogte is gekomen met Brian Brobbey, Vangelis Pavlidis en Tasos Douvikas.

