Alcaraz wint en verliest bij eerste optreden op Hopman Cup

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Alcaraz wint en verliest bij debuut in Hopman Cup

23.59 uur: Carlos Alcaraz heeft bij zijn debuut in de Hopman Cup meteen gewonnen. De Spaanse nummer 1 van de wereld versloeg in de Franse plaats Nice met de nodige moeite de Belg David Goffin, 4-6 6-4 10-8. Daarna verloor hij echter in het gemengd dubbelspel, waardoor België het duel naar zich toetrok. Het waren voor Alcaraz de eerste optredens, sinds hij in de finale van Wimbledon Novak Djokovic versloeg.

De stand in de landenwedstrijd tussen België en Spanje werd door de individuele overwinning van Alcaraz aanvankelijk gelijk, 1-1. Eerder had Elise Mertens gewonnen van Rebeka Masarova 7-6 (3) 2-6 10-5. Spanje verloor het duel alsnog, omdat België vervolgens het beslissende gemengd dubbel won. Daarin wonnen Mertens en Goffin van Masarova en Alcaraz, 6-3 6-1.

Naast Willems keert ook voorzitter Lubbers niet meer terug bij Emmen

22.27 uur: Technisch manager Mike Willems is met onmiddellijke ingang vertrokken bij FC Emmen. Hij is het niet eens met het technisch beleid van de club die afgelopen seizoen uit de Eredivisie degradeerde.

Willems tekende in januari nog een contract van anderhalf jaar bij FC Emmen. Hij werkte daarvoor lang als technisch directeur bij PEC Zwolle. FC Emmen gaat op zoek naar een opvolger voor Willems.

Ook voorzitter Ronald Lubbers keert niet meer terug bij FC Emmen. Hij legde in maart zijn werkzaamheden al neer vanwege gezondheidsredenen. Lubbers heeft volgens de club uit Drenthe na elf jaar meer tijd en ruimte nodig om zich te kunnen richten op andere zaken.

Met Lubbers als voorzitter promoveerde FC Emmen tweemaal naar de Eredivisie.

Luiten naar finaleweekeinde The Open

20.35 uur: Golfer Joost Luiten heeft zich gekwalificeerd voor het finaleweekeinde van The Open, de Britse major. Hij legde de tweede ronde af in 72 slagen, 1 slag boven het baangemiddelde (par), maar voldoende om de zogenoemde cut te halen. In de eerste ronde had hij het iets beter gedaan, 71 slagen.

Na de openingsronde stond Luiten op de banen van de Royal Liverpool Golf Club op de gedeelde 32e plaats. Hij moet nu vermoedelijk wel enkele plekken inleveren.

Nog niet alle spelers hebben de tweede ronde afgelegd.

Geblesseerde McLaughlin-Levrone mist Diamond League in Monaco

Sydney McLaughlin-Levrone Ⓒ ANP/HH

17.35 uur: Sydney McLaughlin-Levrone komt vrijdagavond niet in actie tijdens de Diamond League in Monaco. De Amerikaanse heeft zich met knieklachten afgemeld. Ze zou onder meer tegen Lieke Klaver lopen.

McLaughlin-Levrone is olympisch kampioen op de 400 meter horden, een discipline die Femke Bol in Europa domineert. De Amerikaanse is ook in het bezit van het wereldrecord op die afstand. Ze legt zich dit jaar vooral toe op de 400 meter. Ze wil die afstand volgend jaar ook op de WK in Boedapest lopen. Volgens haar trainer komt ze tijdens het WK waarschijnlijk niet in actie op de 400 meter horden.

Voormalig bondscoach Haak met baanwielrenners naar WK

Hugo Haak Ⓒ ANP/HH

17.27 uur: Hugo Haak is toegevoegd aan de technische staf van de Nederlandse ploeg voor de WK baanwielrennen. Hij gaat bondscoach Mehdi Kordi assisteren. Het duo werkte tijdens de laatste Olympische Spelen van Tokio ook succesvol samen. Destijds droeg Haak eindverantwoording.

De KNWU bekijkt na de WK of Haak aan de Nederlandse selectie verbonden blijft. Haak kondigde na de Spelen in Tokio zijn afscheid aan. Hij werd in 2019 aangesteld als bondscoach. Onder zijn leiding grossierden de baanwielrenners in titels op de grote toernooien. Bij de Olympische Spelen van Tokio veroverden de Nederlandse teamsprinters het goud. Individueel werden Harrie Lavreysen (sprint) en Shanne Braspennincx (keirin) olympisch kampioen.

De WK baanwielrennen worden van 3 tot en met 9 augustus gehouden in het Schotse Glasgow.

Bondscoach Faber hoopt op verrassingen bij WK zwemmen in Fukuoka

12.24 uur: Bondscoach Mark Faber tempert de verwachtingen van de Nederlandse zwemploeg bij de wereldkampioenschappen langebaan in Fukuoka. Met zijn jonge ploeg hoopt hij op finaleplaatsen en een aantal verrassingen.

„Ik wil reëel zijn”, zei Faber vrijdag in Fukuoka, waar zondag de mondiale titelstrijd begint. „We hebben een jonge ploeg. Zo’n ploeg moet de komende jaren groeien en dat zien we ook. Vorig jaar hadden we negen finales. Ik wil er nu meer. Ik wil zien dat jonkies aansluiten en de stap zetten richting de mondiale top. Of dat al medailles waard is, gaan we zien.”

Blikvangers

Arno Kamminga, Tes Schouten en Marrit Steenbergen gelden in Fukuoka als blikvangers van de Nederlandse ploeg. Kamminga won bij de Spelen in 2021 in Tokio twee keer zilver, maar moest daarna een pauze inlassen. Faber is benieuwd waar zijn pupil nu staat.

„Kamminga is op zijn weg terug. Het is een heel belangrijk moment. Hij kan meedoen met de besten. We moeten kijken waar hij staat. De 100 meter schoolslag gaat op dit moment beter dan de 200. Dat heeft gewoon nog tijd nodig. In de opmaat naar Parijs denk ik dat we goede stappen zetten. Dit is een meetmoment, komt het te vroeg of is het op tijd? Hij was in 2021 in de bloei van zijn loopbaan, maar is wat tegenwind tegengekomen.”

Goede kant

Volgens Faber gaan zijn testen en waarden wel weer de goede kant op. „Maar de voorbereiding is redelijk kort voor dit niveau. Het gaat om de balans tussen zelfvertrouwen en fysieke fitheid. We hopen op een paar verrassingen.”

Steenbergen en Schouten zouden hier ook voor kunnen zorgen. „Op de ranglijst staan allebei bij de beste acht, maar niet binnen de top 3. Tes staat nu wel derde, maar de olympische kampioen Tatjana Schoenmaker staat nu nog achter haar. Ze doen mee, maar zekerheidjes op medailles heb je niet.”

Estafettes

Met het oog op de Spelen hoopt Faber dat de estafettes in Fukuoka een belangrijke stap zetten richting Parijs. De vrouwen komen in actie op 4x100 vrij, de 4x200 meter vrij en de 4x100 meter wisselslag. Nederland start ook op de 4x100 meter wissel voor gemengde teams. Na deze WK en volgend jaar in Doha wordt een ranglijst opgemaakt. De top 16 plaatst zich voor Parijs. „Als je hier top 8 zwemt, ben je zeker van Parijs. We gaan hier proberen of we de estafettes in de finale kunnen brengen. Dat zou echt een winstpunt zijn en dan kan de ontwikkeling van de jonge meiden zich met het oog op Parijs voortzetten.”

Mogelijke rentree Herlings bij GP van Finland

12.03 uur: Jeffrey Herlings maakt mogelijk volgend weekend zijn rentree bij de Grote Prijs van Finland. Dat meldt Omroep Brabant na een interview met de 28-jarige motorcrosser.

De tweevoudig wereldkampioen in de MXGP en recordhouder van het aantal gewonnen grands prix (103) crashte tijdens de Grote Prijs van Duitsland en brak daarbij zijn nekwervel. Komende maandag heeft hij volgens Omroep Brabant nog een laatste controle in het ziekenhuis, waarna hij weer hoopt te beginnen met trainen.

’Moet trainen’

„De kans bestaat dat ik volgend weekend al naar de GP in Finland ga, want ik moet toch trainen”, zegt hij bij Omroep Brabant. „En tegen de tijd dat we naar Zweden moeten, zit ik drie weken op de motor en hoop ik daar richting de top-5 te gaan. Daarna komt de GP in Arnhem, op het zand, en dan ga ik hopelijk weer voor de overwinning meedraaien.”

Volgens een woordvoerder van Herlings hangt definitieve deelname in Finland nog af van het verloop van de eerste trainingen en testen. De Brabander heeft een derde wereldtitel wel al uit zijn hoofd gezet. „De wereldtitel is natuurlijk foetsie”, zegt hij. „En alleen de eerste plaats telt. De lichamelijke pijn had ik in Duitsland, maar geestelijk doet het ook wel zeer.”

Overwinning

Toch hoopt hij weer op een overwinning. „Winnen zit in mij en ik vind het spelletje gewoon nog te leuk”, zegt hij. „Maar ik merk dat mijn lichaam zijn beste tijd wel heeft gehad. Al die smakkerds maken het er niet beter op. Ik kan de top nog bereiken, maar de prestaties zullen op den duur eerder omlaag dan omhoog gaan.”

Poolse international Blaszczykowski stopt ermee

09.43 uur: Jakub Blaszczykowski heeft besloten te stoppen. De 37-jarige Pool kwam 109 keer in actie namens Polen en stopte in juni al met internationaal voetbal. Voorafgaand aan het nieuwe seizoen liet Blaszczykowski, die onder contract stond bij Wisla Krakow, ook weten te stoppen met voetbal op clubniveau.

„Aan elke weg komt een einde. Ik heb de moeilijke beslissing genomen om mijn carrière te beëindigen”, schrijft Blaszczykowski op Instagram. „Heel erg bedankt voor de geweldige steun die ik heb mogen ontvangen. Het was het waard om voor jullie te spelen en de offers te brengen.”

Tekst gaat verder onder de Instagram-post.

De Pool speelde tijdens zijn loopbaan onder meer voor Borussia Dortmund, Fiorentina en VfL Wolfsburg. In 2019 keerde hij terug naar Polen om voor Wisla Krakow, de club waar hij tussen 2004 en 2007 ook al onder contract stond, te spelen.

Met Borussia Dortmund werd Blaszczykowski tussen 2007 en 2017 onder meer twee keer landskampioen.

Hoogland op vier onderdelen op WK baanwielrennen

9.22 uur: Jeffrey Hoogland doet op de WK baanwielrennen aan vier onderdelen mee. Hij is aangewezen voor de teamsprint, de sprint, keirin en de kilometer. Op de teamsprint vormt hij een viertal met Harrie Lavreysen, Roy van den Berg en Tijmen van Loon.

„We hebben een goed trainingskamp achter de rug in Noorwegen en reizen vol vertrouwen af naar deze wereldkampioenschappen. Na de prestaties van onze groep in de afgelopen jaren mogen we ambitieus zijn”, aldus sprintcoach Mehdi Kordi. „We weten dat wij in onze best mogelijke vorm present zullen zijn, maar uiteraard zijn we in de sport ook afhankelijk van hoe anderen zich in de tussentijd ontwikkeld hebben. In het olympische kwalificatietraject is de teamsprint als vanouds belangrijk. We zijn vorig jaar op de WK met ons mannenteam voor het eerst in jaren verslagen en willen nu opnieuw voor goud gaan.”

Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet en Shanne Braspennincx vormen bij de vrouwen het viertal voor de teamsprint. Van der Peet en Van de Wouw komen beiden ook uit op de sprint en de keirin. Braspennincx doet niet mee aan de keirin, het onderdeel waarop ze regerend olympisch kampioene is.

Maike van der Duin is geselecteerd voor de onderdelen scratch, omnium, madison en afvalkoers. „Helaas is Maike recent gevallen en heeft ze ook een Covid-infectie opgelopen, waardoor ze helaas de Tour moet missen en we haar aanloop en herstel nog niet kunnen inschatten”, aldus Nick Stöpler, verantwoordelijk voor de duuronderdelen. „Als ze helemaal fit en getraind is, zouden we inzetten op een top-5 voor het omnium, waarbij een medaille geweldig zou zijn. Haar zilveren plak van vorig jaar herhalen zal nog niet zo makkelijk zijn, want ik houd rekening met een veel sterker bezet omnium ten opzichte van de WK in Parijs, maar ook dan de Spelen in Tokio.”

Laurine van Riessen ontbreekt in de WK-selectie. De WK baanwielrennen, van belang voor de olympische kwalificatie, beginnen op 3 augustus.