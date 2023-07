Jeffrey Hoogland op vier onderdelen op WK baanwielrennen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Hoogland op vier onderdelen op WK baanwielrennen

9.22 uur: Jeffrey Hoogland doet op de WK baanwielrennen aan vier onderdelen mee. Hij is aangewezen voor de teamsprint, de sprint, keirin en de kilometer. Op de teamsprint vormt hij een viertal met Harrie Lavreysen, Roy van den Berg en Tijmen van Loon.

„We hebben een goed trainingskamp achter de rug in Noorwegen en reizen vol vertrouwen af naar deze wereldkampioenschappen. Na de prestaties van onze groep in de afgelopen jaren mogen we ambitieus zijn”, aldus sprintcoach Mehdi Kordi. „We weten dat wij in onze best mogelijke vorm present zullen zijn, maar uiteraard zijn we in de sport ook afhankelijk van hoe anderen zich in de tussentijd ontwikkeld hebben. In het olympische kwalificatietraject is de teamsprint als vanouds belangrijk. We zijn vorig jaar op de WK met ons mannenteam voor het eerst in jaren verslagen en willen nu opnieuw voor goud gaan.”

Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet en Shanne Braspennincx vormen bij de vrouwen het viertal voor de teamsprint. Van der Peet en Van de Wouw komen beiden ook uit op de sprint en de keirin.

De WK baanwielrennen, van belang voor de olympische kwalificatie, beginnen op 3 augustus.