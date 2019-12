’Verstappen en Leclerc gaan gat Hamilton opvullen’

Carey houdt vertrouwen dat de sport jong talent blijft voortbrengen, zoals Verstappen en Leclerc. Zesvoudig wereldkampioen Hamilton wordt voor de start van het seizoen 2020 35 jaar en zijn volgende contract zal waarschijnlijk zijn laatste worden.

De ceo is lovend over de Brits coureur en wat hij de racesport heeft gegeven. ,,Ik hoop dat Lewis voor altijd zal racen. Hij is een ongelofelijke kampioen, zijn succes spreekt voor zichzelf. Hij is de held van deze sport. En heeft nog steeds uitdagingen die hij op zeker aangaat”, zegt hij tegen Crash.net.

Hij vervolgt: ,,We hebben gelukkig ook onwaarschijnlijk veel jong talent. De toekomst ziet er wat dat betreft mooi uit. We hebben Max (Verstappen, red) hier al een aantal jaar rondrijden, maar we vergeten nog hoe jong hij eigenlijk nog is.”

,,Maar of het nou Max of Leclerc of Norris is”, gaat Carey verder. ,,Ik hoop dat ze de kans krijgen om nog écht tegen Lewis te strijden. Voor hem hadden we Michael Schumacher en daarvoor onder anderen Fangio, Clark, Stewart en vele andere talenten.”