André Onana verspert met Kameroen de weg naar het WK voor Ivoorkust en Sébastien Haller

Na de openingstreffer van Karl Toko Ekambi voorkwam Onana met een geweldige reflex de gelijkmaker van Frenck Kessie, middenvelder bij AC Milan. Die kon van een meter of vijf aanleggen op het doel van de in het roze gehulde keeper. Als een panter verhinderde Onana dat Kameroen de gunstige uitgangspositie weer verspeelde.

In de catacomben van Stade de Japoma sprak Onana uitgebreid met Haller. Op het hobbelveld kwam hij de spits pas in het laatste half uur een paar keer tegen. Een kopbal op de bovenkant van de lat was de gevaarlijkste actie van Haller, die pas na de rust Ibrahim Sangaré van PSV als bondgenoot kreeg. De middenvelder van PSV was vorige week nog door ziekte geveld en begon op de bank. In de slotminuten was hij dicht bij de gelijkmaker, maar vanuit kansrijke positie mikte hij naast.

Beladen

De wedstrijd was beladen. Beide kampen waren nog niet vergeten dat ze zestien jaar geleden ook al in een felle tweestrijd gewikkeld waren voor kwalificatie voor het WK in Duitsland. In de voorlaatste ronde leek Kameroen met 2-3 zege uit bij Ivoorkust het pleit in het voordeel te beslechten. Winst thuis tegen Egypte was toereikend. In extra tijd stond het 1-1 toen Kameroen een penalty kreeg. Topschutter Samuel Eto’o stond op het veld, maar Pierre Wome nam plaats achter de bal. De linksback raakte de buitenkant van de paal.

De misser leidde tot heftige taferelen. Eto’o lag ontroostbaar op het veld. Boze fans wilden verhaal halen. Diep in de nacht vernielden ze de woning van Wome, die nog steeds rillingen krijgt als hij aan die periode terugdenkt. Voor Kameroen markeerde de nederlaag het einde van een gouden periode met twee Afrikaanse titels en vier WK-deelnamen op rij. Ivoorkust vond met spelers als Didier Drogba en Gervinho juist de weg omhoog.

Marktwaarde

Bij het WK in Rusland ontbraken de twee landen die het Afrikaanse voetbal begin deze eeuw domineerden. Kameroen kan inmiddels weer putten uit spelers die uitkomen in de Franse Ligue I. Ivoorkust heeft wat spelers uit de Premier League in de selectie. De marktwaarde van de Ivoriaanse selectie is het dubbele van die van Kameroen. Maar op de wereldranglijst van de FIFA stond Ivoorkust met zijn 53e plek maar een positie hoger genoteerd.

Bij de wedstrijd in Abidjan in september was Sébastien Haller met twee goals nog de beslissende factor geweest. Het leverde Ivoorkust een 2-1 zege op en een ‘pole-position’ bij de allesbeslissende wedstrijd. Maar Kameroen liet zich deze keer niet verrassen.

Met Kameroen plaatsten zich ook Mali, Egypte, Ghana, Senegal, Marokko, Democratische Republiek Congo, Nigeria, Tunesië en Algerije voor de play-offs om vijf plekken bij de WK-eindronde in Qatar.