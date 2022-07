Tennistoernooien in China geschrapt vanwege coronamaatregelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Noord-tribune van Abe Lenstra Stadion uit voorzorg verstevigd

14.45 uur: De noord-tribune van het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen wordt uit voorzorg verstevigd. Dat meldt sc Heerenveen, de club die het stadion als thuisbasis heeft, op de website.

„Uit onderzoek bleek dat de tribune weliswaar in orde is en voldoet aan de huidige normen uit het Bouwbesluit, maar dat de maximale belasting van dit tribunedeel in ’extreme’ gevallen mogelijk hoger is dan de huidige normen uit het Bouwbesluit”, meldt de club. „Op advies van de constructeur van het stadion wordt de constructie van de noord-tribune uit voorzorg verstevigd zodat de constructie van de staantribune in alle situaties toereikend is.”

Volgens Cees Roozemond, de algemeen directeur van sc Heerenveen, staat de veiligheid van de bezoekers in het Abe Lenstra Stadion voorop. „De tribune moet springende en juichende supporters te allen tijde kunnen dragen. We willen niets aan het toeval overlaten”, zegt Roozemond. „Daarom zijn we blij dat Sportstad, als verhuurder van het stadion, de extra versterkingen aan de onderzijde van de tribune nu aan het realiseren is.”

Tennissers in het najaar niet naar China

14.32 uur: De tennissers komen in het najaar niet in actie in China in verband met de geldende coronabeperkingen in het land, zo heeft tennisbond ATP bekendgemaakt. In totaal zijn vier toernooien geschrapt, waaronder het masterstoernooi van Shanghai (9 tot en met 16 oktober).

Het is het derde jaar op rij dat de Chinese tour geen doorgang vindt. In 2019, voor de uitbraak van het coronavirus, werd voor het laatst door de mannen in China getennist.

Als reactie op het schrappen van de vier toernooien heeft de ATP zes toernooien een licentie voor één editie gegeven. In september en oktober vinden er toernooien plaats in San Diego (Verenigde Staten), Seoel (Zuid-Korea), Tel Aviv (Israël), Florence (Italië), Gijon (Spanje) en Napels (Italië).

Door het schrappen van het masterstoernooi van Shanghai zijn er dit jaar slechts acht masterstoernooien.

Degenschermers bij laatste 32 uitgeschakeld door Frankrijk

12.44 uur: De Nederlandse degenschermers zijn er op de WK niet in geslaagd de derde ronde te bereiken van de teamwedstrijd. Nederland verloor in de Egyptische hoofdstad Caïro met 45-31 van Frankrijk, dat als derde geplaatst is.

De Nederlandse ploeg was de WK begonnen met een zege op Chili. Het werd 45-26.

Erviti en Caruso niet verder in Tour door coronabesmetting

12.33 uur: Na Imanol Erviti blijkt donderdag ook Damiano Caruso niet verder te kunnen in de Tour de France. Zowel de 38-jarige Spanjaard als de 34-jarige Italiaan heeft positief getest op het coronavirus. Dat maakten hun ploegen, respectievelijk Movistar en Bahrain Victorious, bekend.

Erviti is bij zijn ploeg de eerste uitvaller. Bij Bahrain viel eerder al kopman Jack Haig uit. De Australiër was in de kasseienrit naar Arenberg betrokken bij een valpartij.

Erviti stond 80e, Caruso was de nummer 22 van het algemeen klassement, dat wordt aangevoerd door de Deen Jonas Vingegaard.

Vier ploegen beginnen nog compleet aan de derde en laatste Pyreneeënrit. Dat zijn Ineos Grenadiers, Groupama-FDJ, Intermarché-Wanty-Gobert en B&B Hotels-KTM.