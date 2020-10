Verlangen naar duel Hamilton versus Verstappen wordt steeds groter

Lewis Hamilton en Max Verstappen op het podium na de Grand Prix van Portugal. Ⓒ AFP

PORTIMÃO - Max Verstappen nam uitgebreid de tijd om Lewis Hamilton te complimenteren na zijn 92e overwinning in de Formule 1. Tegelijkertijd kan de Nederlander niet wachten om serieus de strijd aan te gaan met de regerend wereldkampioen. Daar wachten alle fans op, maar of dat gevecht er ooit gaat komen is zeer de vraag.