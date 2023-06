Directeur Spartak is bereid Promes te helpen als hij Russisch paspoort wil

„De beslissing over een Russisch paspoort is aan Promes, maar als hij het wil, zullen we hem helpen”, aldus Malyshev.

Promes werd maandag door de rechtbank in Amsterdam tot 1,5 jaar celstraf veroordeeld voor de mishandeling van zijn neef in 2020. De voormalig international gaat daartegen in beroep.

De mishandeling kwam aan het licht omdat de telefoon van Promes werd afgetapt in een onderzoek naar drugshandel. Promes blijft in Rusland om niet gearresteerd te worden voor de drugshandel.