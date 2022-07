Max Verstappen en ’uitgedroogde’ Lewis Hamilton zeer content

„Ik hoop dat Charles oké was, dit is heel teleurstellend voor hem”, aldus Verstappen. „Daarna reed ik mijn eigen race. De pitstraat hier is heel lang, dus daar verlies je veel tijd. Vandaar dat het erom ging om niet nog een keer te stoppen, maar de banden goed te managen. Dat lukte goed. We hebben veel punten kunnen scoren.”

Verstappen zette Leclerc in de beginfase direct onder druk, maar kwam er toen niet langs. Vlak nadat de Nederlander zijn pitstop maakte, crashte Leclerc. Verstappen: „Onze snelheid was goed, maar volgen is niet makkelijk in deze hitte. De banden krijgen het dan zwaar. Daardoor besloten we wat eerder de pitstraat in te duiken. De auto voelde zeker goed aan.”

Ook Lewis Hamilton en George Russell waren blij na hun respectievelijk tweede en derde plaats namens Mercedes. „Het was een zware race, want mijn drinksysteem werkte niet”, verklapte Hamilton. „Ik denk dat ik wel drie kilogram ben kwijtgeraakt. We zitten qua pure snelheid ver van Red Bull en Ferrari af, maar betrouwbaarheid is ook belangrijk en ons team is geweldig op dat vlak.”