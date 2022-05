Premium Het beste van De Telegraaf

Profclub die het langst wacht op promotie Voor FC Eindhoven lonkt na 45 jaar weer Eredivisie

Joey Sleegers is de belangrijkste man dit seizoen bij FC Eindhoven met 23 goals en 12 assists. Ⓒ PRO SHOTS

EINDHOVEN - Er is geen club in het Nederlandse betaald voetbal die langer wacht op promotie dan FC Eindhoven. Sinds de degradatie in 1977 had de tweede profclub van de Lichtstad een vast abonnement op de Eerste Divisie, maar onder leiding van trainer Rob Penders zijn de blauw-witten bezig aan een ijzersterk seizoen en inmiddels lonkt promotie naar het hoogste niveau.