Liverpool-icoon verdedigt Van Dijk: ’Geen verdediger had zoveel impact’

Op Twitter reageert de Engelsman op een account dat het bizar vindt dat Van Dijk niet zo lang geleden nog met onder anderen Nemanja Vidic, John Terry en Rio Ferdinand werd vergeleken. „Van Dijk is veel beter dan Vidic, die een topverdediger was, maar weet je nog hoe hij presteerde tegen Fernando Torres? Ferdinand en Terry hadden ook mindere seizoenen, zoals bijna alle voetballers. Nu heeft Van Dijk er een.”

„Geen enkele verdediger in de Premier League heeft ooit zo’n impact gehad op een team als Van Dijk”, vervolgt Carragher. „Voor dit seizoen was hij samen met Kevin De Bruyne vier jaar lang de beste speler van de competitie. Bij andere verdedigers ging het er nooit over of ze speler van het jaar konden worden. Dat toont al aan wat voor niveau hij haalde.”

Wanneer iemand toch nog een keer roept dat de impact van Vidic groter was, antwoordt Carragher fel: „Als iemand denkt dat Vidic beter was dan Van Dijk, dan kijken we niet dezelfde sport. Van Dijk is véél beter.”