Frank de Boer: ’Dan moet iemand heel snel zo’n staafje in zijn neus steken’

„Als een van die twee een gele kaart krijgt, moet iemand heel snel zo’n staafje in zijn neus steken, want dan moet ik weer een vervanger oproepen”, aldus De Boer zaterdag tijdens de persconferentie, waarin vooruit werd geblikt op het Nations League-duel van zondag met Bosnië-Herzegovina.

Onlangs werd Jong Oranje-speler Ryan Gravenberch (Ajax) toegevoegd aan de selectie. De Boer kan verder beschikken over Donny van de Beek (Manchester United) en Davy Klaassen (Ajax).

Gelukkig voor de trainer werden er bij de meeste recente corona-testronde geen nieuwe besmettingen vastgesteld binnen de selectie van Oranje. Eerder deze week haakte Tonny Vilhena nog af na een positief test. De overgebleven spelers ondergingen de laatste drie dagen twee testen.

„We hebben weer genoeg dingen in onze neus gehad”, zei De Boer, die het een spannend moment blijft vinden. „Ik stap af en toe bij de dokter naar binnen en krijg dan te horen dat de uitslagen nog niet binnen zijn. Uiteindelijk kregen we het signaal dat alles op groen staat.”

Inmiddels is Vilhena (Krasnodar) weer negatief. „Ik ben geen dokter, maar misschien had hij het al”, aldus De Boer. „Tonny is wel een keer ziek geweest. Toen zeiden ze dat het geen corona was, maar misschien was het wel zo en zat Tonny nu in de laatste fase. Ik ben blij dat hij inmiddels negatief is getest, maar volgens de dokter is het nu niet de juiste volgorde om Vilhena weer op te roepen.”