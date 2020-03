Piloot vliegtuigcrash voetballer Sala was niet bevoegd

Er zou bovendien sprake zijn geweest van een koolmonoxidevergiftiging aan boord. In elk geval de voetballer zou ten tijde van het ongeval niet meer bij bewustzijn zijn geweest. Mogelijk was dit ook de oorzaak van het feit dat de piloot de controle over het vliegtuig verloor.

De piloot en Sala kwamen beiden om het leven bij de crash in januari 2019. Ze waren op weg van Frankrijk naar Wales. De 28-jarige aanvaller had twee dagen eerder een contract bij Cardiff getekend. Hij was afkomstig van Nantes.

De onderzoekscommissie zegt verder "belangrijk bewijs" te hebben dat de piloot voor de vlucht betaald kreeg. Hij noch het vliegtuig had echter een vergunning om een commerciële vlucht uit te voeren.