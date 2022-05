Pinoké-coach Jesse Mahieu: ’Ondenkbaar dat onze spelers van racisme worden beschuldigd’

En dat zat de spelers en het bestuur van Amsterdam zeer hoog. Terwijl Pruyser het complex van de buurman in burgerkloffie betrad, verschenen de speler van de AH & BC tijdens de warming-up met T-shirts op het veld waarbij het woord racisme was doorgestreept.

Amsterdam had direct na de tumultueus verlopen en verloren wedstrijd van donderdagavond melding gemaakt van (volgens Amsterdam) racistisch gedrag van Brink, die het in de slotfase van de Bosderby aan de stok kreeg met Pruyser. Dat akkefietje kwam Pruyser op een schorsing te staan.

Statement

Brink werd in eerste instantie eveneens geschorst, maar werd vrijgesproken nadat Pinoké met succes beroep had aangetekend. „Er was alles overwegend te weinig bewijs”, zo reageerde KNHB-directeur Erik Gerritsen. Amsterdam reageerde woedend op de vrijspraak van de goalie. Naast het shirt-protest had Amsterdam ook een statement op het Instagram-account van ’heren 1’ geplaatst.

Pinoké-doelman Hidde Brink werd vrijgesproken van racisme. Ⓒ ANP/HH

Gerritse had begrip voor de actie van Amsterdam. „Als Amsterdam dit onrecht voelt, ook al is deze uitspraak er, dan hebben ze het volste recht om dit te doen.”

’Ondenkbaar’

Dat laatste vond Pinoké-coach Jesse Mahieu eveneens: „Ik verwijt Amsterdam ook niks, helemaal niks. Als zij vinden dat ze een statement moeten maken als iemand is vrijgesproken, dan is dat hun goed recht”, zo sprak Mahieu zaterdag na de 3-0 zege op de buurman, goed voor een plek in de finale van de play-offs om de landstitel.

Mahieu betwijfelt echter of zijn doelman de woorden heeft uitgesproken. „Wij keuren racisme ten zeerste af. We bespreken het ook regelmatig in de ploeg. Want: wij hebben een speler van kleur in het team en er loopt bij ons ook een speler rond die kanker heeft gehad. Het is voor mij ondenkbaar dat onze spelers hiervan worden beschuldigd. Dat blijkt ook, want hij is vrijgesproken.”