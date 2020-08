Memphis Depay helpt Lyon verder in Champions League

Lyon kwam al snel op voorsprong waardoor Juventus met Matthijs de Ligt in de basis nog drie keer moest scoren om door te gaan in het miljardenbal. Een onmogelijke opgave zo bleek, maar het scheelde niet veel.

De penalty van Memphis in de 12 minuut mocht er zijn. Met een heuse Paneka gaf hij Juve-doelman Wojciech Szczęsny het nakijken. Voor rust waren er nog drie prima kansen voor Juventus via Federico Bernardeschi en Cristiano Ronaldo (kopbal over en katachtige redding Lyon-goalie Anthony Lopes). In de slotfase van de eerste helft werd het dan toch 1-1 door een benutte strafschop van Ronaldo na ongelukkig hands van Depay.

Wissel Depay

Met nog een half uur op de klok bracht Ronaldo de spanning weer helemaal terug met een schitterend uithaal: 2-1. Enkele minuten daarna werd Memphis naar de kant gehaald.

Het scheelde niet veel of Ronaldo kon een kwartier voor tijd voor zijn derde treffer van de avond tekenen, maar de Portugees kopte maar net over uit een corner. Daarna kon Lyon opgelucht ademhalen. Ook in de zes minuten extra speeltijd werd er niet meer gescoord: Depay & co zitten bij de laatste acht van de Champions League en De Ligt met Juventus ligt eruit.

De volgende tegenstander van Lyon, binnenkort in Lissabon, is Manchester City.