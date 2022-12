Ajax in spektakelstuk moeizaam langs Volendam, Ten Hag verliest van Cadiz

De Amsterdammers kwamen in de tweede helft terug van een 3-0-achterstand door doelpunten van basisspelers Francisco Conceição en Brian Brobbey (beiden twee keer) en de 16-jarige invaller Jorrel Hato.

Gaetano Oristanio, Joey Antonioli en Brian Plat scoorden voor Volendam, dat na de rust met een heel ander elftal speelde. In de eerste 3 minuten van de tweede helft liep de hekkensluiter van de Eredivisie van 1-0 uit naar 3-0. De winnende treffer van Brobbey viel in de 89e minuut.

Niet veel wissels

Ajax-trainer Alfred Schreuder koos ervoor om niet veel wissels toe te passen. Onder anderen rechtsback Jorge Sánchez, die voor Mexico in actie kwam op het WK, en verdediger Calvin Bassey speelden de hele wedstrijd.

Ajax verloor afgelopen weekend op het trainingskamp in het zuiden van Spanje van Blackburn Rovers in een oefenwedstrijd. Het werd in Malaga 2-0 voor de Engelse club die uitkomt in het Championship, het tweede niveau van Engeland.

Ten Hag en United

Ook Erik ten Hag heeft met zijn ploeg Manchester United moeite om op gang te komen in voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Tegen Cadiz verloor de ploeg zonder WK-internationals met 4-2. Donny van de Beek speelde de eerste helft, maar werd - net zoals alle andere veldspelers - in de rust vervangen. De stand was toen 2-1. Antony Martial en Kobbie Mainoo scoorden voor The Red Devils.

United speelt drie dagen na de WK-finale alweer in de League Cup tegen Burnley. Ten Hag weet al met honderd procent zekerheid dat er minimaal twee spelers van hem in de troostfinale (een dag eerder dan de finale) of finale zullen staan met hun land. Dit kunnen er in het voor hem ’slechtste’ geval negen worden.