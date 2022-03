Drama voor Europees kampioen Italië, Noord-Macedonië strijdt tegen Portugal om WK-ticket

Aleksandar Trajkovski maakte met een schot van afstand een einde aan de WK-ambities van Italië, dat vier keer wereldkampioen werd, maar ook in 2018 al ontbrak.

Noord-Macedonië neemt het in de finale van de play-offs op tegen Portugal, dat donderdag afrekende met Turkije: 3-1.

Portugal ging met een heerlijk gevoel rusten na treffers van Otavio en Diogo Jota. Misschien dat de Zuid-Europeaan al dachten dat het ticket voor de finale binnen was, want in de 65e minuut kwam Turkije terug in de wedstrijd. Burak Yilmaz tikte de 2-1 binnen. De 36-jarige spits, die eigenlijk altijd scoort op belangrijke momenten, liet het vijf minuten voor tijd echter na om de Turken op gelijke hoogte te zetten. Vanaf elf meter faalde hij jammerlijk, na een overtreding van de Portugese verdediger José Fonte. In blessuretijd besliste Matheus Luiz de wedstrijd: 3-1.