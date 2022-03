Drama voor Italië: Europees kampioen ontbreekt wéér op WK

Aleksandar Trajkovski maakte met een schot van afstand een einde aan de WK-ambities van Italië, dat vier keer wereldkampioen werd, maar ook in 2018 in Rusland al ontbrak. Toen werd de ploeg in de play-offs uitgeschakeld door Zweden. Italië was in de kwalificatiegroep als tweede geëindigd achter Zwitserland.

In Palermo kon de Europees kampioen maar niet tot scoren komen. De grootste kans was er in de eerste helft voor Domenico Berardi die na een blunder van doelman Stole Dimitrievski bij het uitschieten kon aanleggen. Maar de keeper was net op tijd terug om redding te brengen.

Ook in de tweede helft lukte het de Italianen niet om de kansen te benutten. In blessuretijd maakte Trajkovski met een van de weinige schoten op doel van de bezoekers het drama compleet voor de Italianen. Doelman Gianluigi Donnarumma kon het schot niet keren. Een laatste kans om nog gelijk te komen voor de Italianen ging net naast.

Diep teleurgesteld

De voetballers van Italië waren diep teleurgesteld na de verrassende uitschakeling. Volgens verdediger Giorgio Chiellini zijn de fouten in het kwalificatietraject Italië fataal geworden. „Het is lastig uit te leggen. Er heerst grote teleurstelling. Hoewel we goed speelden, konden we niet scoren”, zei Chiellini, die in de slotfase nog in de ploeg kwam.

„Van september tot vandaag hebben we fouten gemaakt en daar betalen we nu de prijs voor”, zei de ervaren verdediger van Juventus. „Ik ben trots op het team dat alles heeft gegeven. Het mag duidelijk zijn dat we zeer teleurgesteld zijn. Een grote leegte overheerst bij ons.”

Cristiano Ronalo hoopt zich met Portugal voor de tiende keer te kwalificeren voor een EK of WK. Ⓒ ANP/HH

Portugal

Noord-Macedonië neemt het dinsdag in de finale van de play-offs op tegen Portugal, dat donderdag afrekende met Turkije: 3-1.

De Portugezen, de Europese kampioenen van 2016, gingen met een heerlijk gevoel rusten na treffers van Otavio en Diogo Jota. Misschien dat de Zuid-Europeanen al dachten dat het ticket voor de finale binnen was, want in de 65e minuut lieten ze Turkije terug in de wedstrijd komen. Burak Yilmaz tikte de 2-1 binnen.

De 36-jarige spits, die eigenlijk altijd scoort op belangrijke momenten, liet het vijf minuten voor tijd echter na om de Turken op gelijke hoogte te zetten. Vanaf elf meter faalde hij jammerlijk, na een overtreding van de Portugese verdediger José Fonte. In blessuretijd besliste Matheus Luiz de wedstrijd: 3-1.