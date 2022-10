Pas maandag duidelijkheid over saga rond budgetplafond in Formule 1

De FIA meldt nu dat die uitgifte van de certificaten komende maandag, 10 oktober, wordt verwacht. „De analyse van de financiële inzendingen is een lang en complex proces”, stelt de FIA.

Vorige week werd in Italiaanse en Duitse media gemeld dat Red Bull Racing en Aston Martin zich niet aan het plafond van ruim 148 miljoen dollar zouden hebben gehouden in 2021. Er werd vervolgens gesuggereerd dat Red Bull flink meer had gespendeerd, in het jaar dat Max Verstappen de wereldtitel pakte. Het team ontkent dat. Wel melden meerdere bronnen dat er sprake zou kunnen zijn van een overschrijding, maar slechts marginaal.

Tal van verschillende straffen

In de reglementen is er een soort scheidslijn van overtreders van 5 procent, wat in 2021 ruim zeven miljoen euro zou zijn. Ook zo’n ’licht vergrijp’ kan leiden tot tal van verschillende straffen. Van een boete tot aan aftrek van WK-punten voor een coureur, al is het niet de verwachting dat Verstappen zijn wereldtitel kwijtraakt.

„Zoals eerder gecommuniceerd, zijn er significante en ongefundeerde speculatie en vermoedens geweest met betrekking tot deze kwestie. De FIA herhaalt dat totdat het is afgerond, er geen verdere informatie zal worden verstrekt. De FIA herhaalt ook dat elke suggestie dat FIA-personeel gevoelige informatie heeft bekendgemaakt, even ongegrond is”, stelt de autosportfederatie verder in het statement.

Daarbij moet worden aangetekend dat het frappant is dat bepaalde teams – vooral Mercedes en Ferrari waren erg stellig – wel degelijk op de hoogte zouden zijn van een mogelijke overschrijding bij Red Bull en dat zij in dat geval dus vertrouwelijke informatie in handen hebben. Feitelijk is er aan de situatie niets veranderd ten opzichte van vorige week, omdat de FIA dus nog altijd bezig is het financiële onderzoek af te ronden.