Premium Het beste van De Telegraaf

Vader blikt terug op bijzondere tijd met zoon Apetrotse Jos Verstappen: ‘Dat momentje met Max was heel fijn’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Jos Verstappen en Max vieren in alle rust het binnenslepen van de wereldtitel. Ⓒ Getty Images

ABU DHABI - Wat een moment, ook voor hem. En – niet onbelangrijk – voor een groot deel dankzij hem. Jos Verstappen kon net als zoon Max zijn tranen niet bedwingen in Abu Dhabi. ,,Hiervoor hebben we vroeger al die honderdduizenden kilometers in het busje gereden.”