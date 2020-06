De Jong wint met Sevilla bij heropening La Liga

De Jong bleek meteen van waarde voor zijn club. De spits kreeg een strafschop na een lichte duw in zijn rug van Marc Bartra. Lucas Ocampos liet dit buitenkansje niet onbenut en opende in de 56e de score. Enkele minuten later besliste Fernando het duel met de 2-0. Twintig minuten voor tijd werd De Jong gewisseld.

Sevilla verstevigde met de zege de derde plek in La Liga, die aan het eind van het seizoen goed is voor een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Betis staat twaalfde.

De spelers hielden voor het duel een minuut stilte voor de slachtoffers van de coronacrisis. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voor de aftrap was er een minuut stilte, ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van het nieuwe coronavirus. Dat gebeurt bij alle duels in de 28e speelronde van La Liga. Spanje is zwaar getroffen door de pandemie.

Videogame

De Spaanse La Liga probeert de voetbalwedstrijden zoveel mogelijk te laten lijken op hoe ze waren voor de coronacrisis. De tv-kijkers zagen dus virtuele fans op de tribunes en hoorden de geluiden die ze gewend zijn in volle stadions. De makers van de populaire videogame FIFA zorgden dat het 'neppubliek' zich ook liet horen met gejuich, gezang en.

Er was ook wat pers in een nagenoeg leeg stadion. Ⓒ BSR Agency

FC Barcelona

Koploper FC Barcelona komt zaterdag in actie in de uitwedstrijd tegen Real Mallorca. Real Madrid staat tweede, op een achterstand van twee punten. Real speelt zondag tegen Eibar.