Van der Sar richt zich tot fans Manchester United: ’Zorg goed voor onze Donny’

„Lieve Manchester United-fans. Ik hoop dat het goed met jullie gaat”, begint Van der Sar zijn brief.

De doelman stond zelf van 2005 tot 2011 onder contract bij de Engelse grootmacht en hielp de club in 2008 aan de eindzege in de Champions League. „Het lijkt erop dat onze wegen weer kruisen. Een van onze Ajax-spelers komt naar jullie toe. En zoals velen voor hem, speelde hij al bij ons toen hij een klein jochie was.”

Van der Sar is vol lof over Van de Beek. „Kort na zijn debuut, werd hij al een van onze beste spelers. Zeker zijn laatste jaren waren geweldig. Van de Europa League-finale, no hard feelings, (Ajax verloor in 2017 van Manchester United, red.) tot het Champions League-avontuur en het winnen van de Eredivisie. Het team waar hij deel van uitmaakte heeft de wereld getoond wie wij zijn en waar Ajax voor staat.”

„Net als jullie, willen wij de beste zijn in het ontwikkelen van talent en het kansen geven van jonge spelers op het hoogste niveau. Jullie nieuwe ster is daar de belichaming van. Dat is een van de vele redenen dat we het niet leuk vinden om hem te laten gaan. Maar we begrijpen dat hij verder wil. Met het verwezenlijken van zijn dromen. En waar kan dat beter dan in jullie theater. Ik kan daar als geen ander over meepraten”, aldus Van der Sar, die vier keer kampioen werd met de Mancunians en bovendien drie keer de League Cup en drie keer de Community Shield won.

„Zorg alsjeblieft goed voor onze Donny, en help hem dromen. Geniet van de toekomst”, besluit Van der Sar. Een reactie van Manchester United liet niet lang op zich wachten. „Hij is in goede handen, Edwin, dat weet je.”