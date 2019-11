Dest wacht met spanning af na ’indrukwekkende’ trip

Sergiño Dest in actie namens Amerika tegen Canada. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Sergiño Dest wacht vol spanning af welke oplossing Ajax-trainer Erik ten Hag bedenkt voor de absentie van Joël Veltman en Daley Blind komende week tegen Lille en of dat voor hem een terugkeer in de ploeg gaat betekenen. De 19-jarige rechtsback uit Almere knokte zich in de voorbereiding heel knap in de ploeg, was lange tijd de revelatie van het seizoen, maar vond zichzelf de afgelopen drie wedstrijden terug op de reservebank.