EK-goud Kjeld Nuis op 1500 meter: ’Kon lekker doorpompen’

Nuis zat in de een na laatste rit voor Krol en de Belg Bart Swings. Met zijn tijd legde hij de lat hoog voor de twee slotschaatsers. Krol probeerde de tijd van Nuis nog wel aan te vallen, maar moest in de laatste ronde toch het hoofd buigen.

Tijmen Snel moest in de eerste rit alleen schaatsen en kwam tot 1.46,61. Daarmee werd hij tiende.

Nuis was heel trots op zijn eerste titel in twee jaar en de eerste sinds hij rijdt bij coach Gerard van Velde. De 32-jarige schaatser reed naar eigen zeggen een lekkere race waarin hij tot het einde kon „doorpompen.”

„Ik ben best onzeker geweest over mijn 1500 meter na de wereldbekerwedstrijden”, bekende Nuis, die dit seizoen als zesde, zevende en elfde eindigde in die internationale wedstrijden. „Ik zat echt met mijn handen in het haar en vroeg me af of ik wel genoeg inhoud had. Dat het nu twee keer op rij wel lukt en ook nog met een nette tijden, geeft me super veel vertrouwen. Nu kan ik gaan toewerken naar de Spelen.”