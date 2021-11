Directeur Britse spelersvakbond: ’Ik heb het gevoel dat we voetballers als machines zien’

„Je hebt hier niet te maken met een schoenenfabriek”, zegt Molango tegenover de BBC over de grote hoeveelheid wedstrijden. „Het gaat om mensen en soms heb ik het gevoel dat we ernaar toe gaan dat we voetballers als machines zien. En dat zijn ze niet.”

Volgens Molango moet er een maximaal aantal wedstrijden worden vastgesteld. De Zwitser, die in zijn loopbaan onder contract stond bij onder andere Atlético Madrid en Brighton, stuurt ook aan op meer overleg tussen de bond en de spelers. „Ik vind het absurd dat de spelers altijd degenen zijn die als laatste iets te horen krijgen. Er wordt een schema gemaakt en dan zeggen we tegen hen: ’Ga maar spelen.’ Maar zij moeten ons de best mogelijk show geven. Dus laten we met hen bepalen hoeveel wedstrijden zij op topniveau kunnen spelen, zodat we een schema creëren, waarbij de sterren zoveel mogelijk hun beste versie kunnen laten zien.”

61 wedstrijden

In Engeland speelde Manchester City speelde afgelopen seizoen 61 officiële wedstrijden doordat het de finale van de Champions League en League Cup haalde. Dat is nog exclusief de wedstrijden in de voorbereiding en de (jeugd)interlands die de meeste spelers van de club moesten afwerken. Liverpool-manager Klopp maakte in februari 2020 een statement door in de FA Cup tegen Shrewsbury alleen maar jeugdspelers op te stellen. De gemiddelde leeftijd van zijn ploeg was toen 19 jaar en 102 dagen. Pedro Chirivella was met een leeftijd van 22 jaar de oudste speler.