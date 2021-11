Brand in sportschool van judofamilie Van der Geest

De brand bleef beperkt tot de technische ruimte, die hittebestendig is gebouwd. De deuren van Kenamju blijven wel voorlopig gesloten en alle lessen van donderdag zijn geannuleerd.

„Omdat er veel rookontwikkeling is geweest en er schade is aan de elektriciteitskast, zal het even duren voor we weer operationeel zijn”, staat op de website van de sportschool aan de Phoenixstraat in Haarlem. Oud-judoka Elco van der Geest is eigenaar van Kenamju.

Zijn vader Cor was ook jarenlang nauw betrokken bij de Haarlemse sportschool, die geruime tijd diende als trainingslocatie van een deel van de nationale selectie. Enkele jaren geleden besloot de judobond om de trainingen te centraliseren op sportcomplex Papendal in Arnhem. Kenamju bracht heel wat judokampioenen voort, onder wie de broers Dennis en Elco van der Geest.