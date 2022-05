Wilander: ’Concurrentie bidt dat Van de Zandschulp geen mentale gigant wordt’

Bekijk via Discovery+ de mooiste highlights van Roland Garros

Meent Wilander dat nu werkelijk? Is deze grootheid uit de vorige eeuw jaloers op de slagen van de huidige nummer 29 van de wereld die nooit verder kwam dan de kwartfinale van een grandslamtoernooi? „Jazeker”, zegt Wilander, die tegenwoordig een gewaardeerde tennis-analist is bij Eurosport. „Alle grote spelers zijn jaloers op sommige aspecten van het spel van anderen. Respect voor de kwaliteiten van andere spelers helpt ook bij het vinden van kwetsbaarheden in het spel van je tegenstanders. Als Van de Zandschulp naar mijn wedstrijden van vroeger zou kijken, wordt hij misschien wel jaloers op mijn uithoudingsvermogen en mijn onverstoorbaarheid.”

’De bal explodeert’

„Vooral zijn forehand is hard en indrukwekkend”, vervolgt de inmiddels 57-jarige Zweed over Van de Zandschulp. „Hij voelt het waarschijnlijk nauwelijks als de bal op zijn racket komt, want het raakpunt is prachtig in het midden van het racketblad. Daar explodeert de bal als het ware.”

Bekijk ook: Van de Zandschulp op Roland Garros mogelijk al snel tegen gravelkoning Nadal

„Botic heeft al laten zien dat hij voor iedereen een extreem gevaarlijke tegenstander is”, meent Wilander. „In de kleedkamer is er nu al heel veel respect voor zijn spel en voor wat hij gedaan heeft. Topspelers zijn niet gerust op een goede afloop als ze tegen hem spelen. De concurrentie bidt dat hij niet op een één of andere manier ontwaakt en een mentale gigant wordt. Zo iemand die de vorige punten meteen vergeet en elk punt kan spelen met de verbetenheid die we kennen van Rafael Nadal. Als dat gebeurt, wordt Van de Zandschulp een bedreiging voor iedereen op elke baansoort. Het is nu aan hem. Met dat talent, de juiste instelling en wellicht wat extra fysieke ontwikkeling koerst hij richting de top-10.”