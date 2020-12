Wijnaldum en Depay scoren en winnen met Liverpool en Lyon

Namens de titelhouder brachten Mohamed Salah, Georginio Wijnaldum, Joël Matip en Nelson Semedo (eigen doelpunt) de treffers op hun naam. Liverpool heeft nu weer evenveel punten als koploper Tottenham Hotspur, dat met 2-0 won van Arsenal.

Salah opende de score in de 24e minuut. De Egyptenaar strafte een fout bij aanvoerder Conor Coady koelbloedig af. De verdediger van Wolverhampton dacht vlak voor de rust een strafschop mee te krijgen na een charge van Sadio Mané. De arbiter besloot op advies van de videoscheidsrechter de beelden langs de kant nog eens te bekijken op de monitor en herriep daarna zijn beslissing. Van een overtreding op Coady bleek geen sprake.

Hoever op de bank

In de 58e minuut bracht Wijnaldum de stand op 2-0 met een fraaie uithaal van buiten het strafschopgebied. Het was zijn eerste goal in deze competitie. Door treffers van Matip en Semedo in het laatste half uur liep de score verder op. Bij de Wolves bleef Ki-Jana Hoever op de bank.

Liverpool sluit woensdag de groepsfase in de Champions League af met een uitwedstrijd tegen FC Midtjylland. De Engelse ploeg is in poule D al zeker van kwalificatie en van de eindzege. De Deense club is uitgeschakeld op Europees niveau. In dezelfde groep strijden Ajax en Atalanta in Amsterdam om het tweede ticket voor de achtste finales in de Champions League.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League

Frankrijk: Depay brengt score voor Lyon op gang in Metz

In de Franse competitie heeft Olympique Lyon de vierde zege op rij behaald. De ploeg van aanvoerder Memphis Depay versloeg middenmoter Metz met 3-1. Daardoor bleef Lyon als nummer 3, met 26 punten, in het spoor van koploper Paris Saint-Germain (28 punten) en nummer 2 Lille (ook 26 punten).

FC Metz verzuimde op eigen veld in de beginfase op voorsprong te komen. Farid Boulaya miste een strafschop. Doelman Anthony Lopes lag in de goede hoek en kon de bal in zijn handen vastpakken. Na ruim een kwartier opende Depay de score. Op aangeven van Karl Toko Ekambi haalde de international doeltreffend uit. Het was zijn zesde goal in deze competitie.

Ekambi maakte zelf na de rust de tweede en derde treffer van de bezoekers. Boulaya kwam een kwartier voor tijd nog wel tot scoren, maar verder liet Lyon de thuisclub niet komen. Depay ging in de 79e minuut naar de kant.

Beide ploegen beëindigen het duel met tien man. John Boye kreeg in de 87e minuut bij Metz de rode kaart, waarna ook invaller Rayan Cherki in de extra tijd bij Lyon nog uit het veld werd gestuurd.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Ligue 1