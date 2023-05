Ruud van Nistelrooy: ’Ik neem mijn spelers niets kwalijk’

Van Nistelrooy vond dat PSV het puntenverlies aan zichzelf te wijten had. „We begonnen goed en maakten al snel een doelpunt. Daarna gaven we het weg door individuele fouten”, aldus de coach. „Ik neem mijn spelers niets kwalijk. Alles was vandaag daar om er het beste van te maken. Fouten maken hoort erbij, daarvan kun je je herstellen. Ik vond wel dat het vertrouwen na het eerste tegendoelpunt afnam. Je moet de bal ook willen hebben als het even tegenzit.”

PSV heeft volgende week bij AZ een gelijkspel nodig om zeker te zijn van de tweede plek. „We kunnen ons instellen op een heel goed team. Die uitdaging is groot, maar ook heel mooi”, sprak Van Nistelrooy, die linksback Patrick van Aanholt halverwege de tweede helft zag uitvallen. „Hij wandelde net alweer. Ik denk niet dat het heel ernstig is, maar dat zullen we even af moeten wachten.”