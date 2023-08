Marit Bouwmeester terug aan top met oude coach: ’Het moet wel topsport blijven’

DEN HAAG - Toen Marit Bouwmeester (35) vorig jaar mei moeder werd, werd haar broer en coach Roelof (38) een paar maanden later voor het eerst vader. Omdat de topzeilster - vanaf dit weekeinde in Den Haag een van de favorieten voor de wereldtitel in de Ilca 6 - zo snel mogelijk haar oude status van magische olympiër terug wilde, dacht ze dat het beter was van coach te veranderen. Want het boothuis moest ook weer geen crèche worden.

Marit Bouwmeester heeft weer een beroep gedaan op Jaap Zielhuis, de coach die haar naar olympisch goud in Rio de Janeiro (2016) gidste. Ⓒ FOTO WORLD SAILING