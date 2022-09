Koploper PEC Zwolle niet langs 10 man van Willem II

Jeremy Bokila haal uit. Ⓒ Pro Shots

PEC Zwolle heeft in de zesde speelronde voor het eerst punten verspeeld in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder wist voor eigen publiek niet van Willem II te winnen (2-2). Beide clubs troffen elkaar vorig seizoen nog in de Eredivisie.