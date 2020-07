Teleurstellende training voor geïrriteerde Max Verstappen

Lewis Hamilton was, nota bene op de hardste band, de snelste tijdens de eerste trainingssessie. Met een tijd van 1.16.003 was de regerend wereldkampioen ruim een seconde sneller dan vorig jaar tijdens de eerste training op hetzelfde circuit. Valtteri Bottas bleek een fractie langzamer dan zijn teamgenoot bij Mercedes. Daarna volgden Racing Point-coureurs Sergio Pérez en Lance Stroll op gepaste afstand.

Verstappen was tijdens de soms wat regenachtige sessie op de zachtste band bijna anderhalve seconde langzamer dan Hamilton en maakte een geïrriteerde indruk. De 22-jarige coureur liet over de boordradio aan zijn engineer Gianpiero Lambiase weten dat de auto slecht aanvoelde. Ook ergerde Verstappen zich opnieuw aan Williams-coureur Nicholas Latifi, die hem net als vorige week in Oostenrijk op vrijdag in de weg zat. Het kwam de Canadees wederom op een handgebaar en scheldkanonnade te staan.

Verstappens teamgenoot Alexander Albon noteerde slechts de dertiende tijd.