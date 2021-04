Laatste zege Badr Hari in 2015: ’Maar ik keer terug op de troon’

Hoewel het zelfvertrouwen er vanaf spat in een bericht van Hari op sociale media, dateert de laatste officiële overwinning van de Marokkaanse Amsterdammer echter alweer van augustus 2015. Sindsdien verloor hij door blessures twee keer van Rico Verhoeven en meest recent ging hij onderuit tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi, die hem trakteerde op een knock-out.

Tussendoor won Hari nog wel van Hesdy Gerges, maar die overwinning werd hem afgenomen na een positieve dopingtest.

,,Voordat ik kon praten over mijn laatste gevecht, moest ik bloed, zweet en tranen leveren in de sportschool”, stelde Hari donderdag, doelend op het feit dat hij na zijn pijnlijke nederlaag tegen Adegbuyi in december zijn kaken stijf op elkaar hield.

Hari vergeleek zijn opponent in aanloop naar de partij met sc Heerenveen, terwijl hij zichzelf openlijk omdoopte tot Real Madrid. Maar uiteindelijk was hij het die met een kapotte neus afdroop in Ahoy.

Arkadiusz Wrzosek won 13 van zijn 18 partijen en vocht drie keer eerder namens Glory. Net als Badr hari verloor hij een keer van Benjamin Adegbuyi. Ⓒ Glory

Lessen

Hari heeft echter lessen getrokken uit die nederlaag, zo verzekert hij. „Een atleet die wil winnen, moet ook kunnen verliezen. Dat hoort bij de sport. Dat is ook wat een overwinning zo mooi maakt. De meeste legendes hebben ooit wel eens verloren. Ik heb geaccepteerd dat ik fouten heb gemaakt en ben op zoek gegaan naar oplossingen. Een nederlaag is alleen bitter voor degenen die niet weten hoe ze ervan kunnen leren. Het is alleen bitter voor degenen die niet nederig genoeg zijn om zichzelf twee vragen te stellen: waarom en hoe moet ik reageren?”

Badr Hari en Arkadiusz Wrzosek treffen elkaar op 17 juli Ⓒ Glory

Geen woorden meer

Hari is vastberaden om zijn critici de mond te snoeren tegen Wrzosek en heeft zijn aanpak drastisch aangepast, zo verklapt hij. „Ik weigerde te luisteren naar de mensen die me al hadden afgeschreven. Er is voor mij geen ruimte voor twijfels. Ik heb gekozen voor een harde en afwijkende voorbereiding. Het gaat om je ‘state of mind’. Ik zal terugkeren op de troon en dit gevecht wordt de eerste stap.”

Voor nu wil hij het daarbij laten in aanloop naar zijn partij in - hoe toepasselijk - Rotterdam: „Geen woorden meer... tot in juli.”