Finn Florijn treedt in voetsporen van vader en roeilegende Ronald Florijn

Florijn geldt als een megatalent in het Nederlandse roeien. De Leidenaar is de zoon van tweevoudig olympisch kampioen Ronald Florijn. Florijn senior werd in 1988 aan de zijde van Nico Rienks olympisch kampioen in de mannen dubbeltwee. Acht jaar later wonnen Rienks en Florijn als bemanningsleden van de Holland Acht in Atlanta opnieuw olympisch goud.

Voordat Ronald Florijn in de dubbeltwee furore maakte met Rienks, was hij een succesvol skiffeur. Op negentienjarige leeftijd roeide hij in Moskou (1980) in de éénpersoonsboot zijn eerste van vier Olympische Spelen, drie jaar later won hij de Holland Beker.

Voor zoon Finn is het zijn eerste grote toernooi op seniorenniveau in de zwaarste discipline.

Met dank aan Stef Broenink

De Nederlandse skiff heeft al een olympisch startbewijs op zak. Dat is te danken aan Stef Broenink, die de oranje-skiff in de zomer van 2019 op het WK in Linz naar de finale wist te roeien. Daarmee volstond olympische kwalificatie voor Tokio.

Nadat Broenink werd overgeheveld naar de dubbeltwee, nam Amos Keijser diens plek in de skiff aanvankelijk over.

Finn (rechts) samen met vader Ronald (midden) en zus Karolien, tweevoudig Europees kampioen met de vierzonder. Ⓒ Rene Bouwman

Die is hij nu dus kwijtgeraakt aan Florijn, de jonge roeier van Die Leythe die het afgelopen jaar een enorme progressie heeft doorgemaakt. ,,Finn is op dit moment de betere in de skiff en gaat dus naar het EK”, aldus bondscoach Meenhorst, die met alle drie de ‘scullboten’ kwalificatie afdwong voor het olympisch roeitoernooi. ,,De selectie voor Tokio is nog open en Amos kan zijn plekje in de skiff nog terugverdienen.”

Lopend proces

Meenhorst verwacht echter dat Florijn junior zich verder zal ontwikkelen. ,,Het wordt interessant om te zien hoe Finn zal presteren op het EK. De voltallige finale van afgelopen WK bestond uit Europeanen. Dan kun je wel stellen dat dit EK een mooie vuurdoop is voor hem en ons een goede indicatie geeft van waar hij nu staat.”

Volgens de coach die in oktober twee van zijn boten (de dubbeltwee en de dubbelvier) naar de EK-titel zag racen, komt de beslissing om Florijn in plaats van Keijser naar Varese af te vaardigen niet uit de lucht vallen: ,,Het is een proces dat al een tijd loopt. Finn is nu echt van een niveau dat hij niet één keer harder is gevaren, maar dat hij de bovenliggende partij is geworden. Dan verdient hij gewoon die plek.”