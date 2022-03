Tadej Pogacar wint Strade Bianche na monsterlijke solo

De koers werd onbedoeld al op honderd kilometer van de streep opengebroken, toen er een enorme valpartij was. Onder andere Julian Alaphilippe lag erbij en de wereldkampioen kon pas na een minuut of twee zijn weg vervolgen, ook de snel opgekrabbelde Pogacar lag erbij. Jumbo-Visma-kopman Tiesj Benoot (winnaar in 2018) stapte noodgedwongen uit de race en hij was lang niet de enige, zo moesten ook Michael Matthews en Matej Mohoric opgeven.

Doordat er in het peloton niet doorgereden werd, kon de Fransman met een groep terugkeren. Op iets meer dan 50 kilometer van de streep - kort nadat de kopgroep met Taco van der Hoorn werd ingelopen - opende Alaphilippe zelf de finale. Hij kon echter niet mee toen Pogacar aanging en op de zware gravelstrook wegreed van de rest. Een goede acht kilometer later, bij het verlaten van de strook, had de Sloveen ruim een halve minuut voorsprong op Carlos Rodriguez. De rest van de favorieten volgden op ruim een minuut.

Hoewel er een lange strook asfalt volgde, waarop het pelotonnetje kon samenwerken, verloor hij niets van zijn voorsprong. Sterker nog, Pogacar liep verder uit. Maar op de volgende strook ontplofte de boel achter hem en was het vooral Kasper Asgreen die er met een ziedende demarrage veel tijd vanaf reed. De Deen kwam toen hij eenmaal solo reed echter geen tel meer dichterbij.

Pogacar reed onbedreigd naar het inmiddels beroemde plein in Siena, waar hij zijn armen - met daarop sporen van de val - in de lucht mocht gooien. Het was voor de kopman van UAE Emirates zijn vierde zege van het seizoen na twee ritten en het eindklassement in de UAE Tour. Alejandro Valverde werd tweede op ruim een halve minuut nipt voor Asgreen.