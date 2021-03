Manchester City spoelt vieze smaak van verloren derby weg met dikke zege op Southampton

Nadat City liefst 21 (!) wedstrijden op rij had gewonnen in alle competities zorgde de zeperd in de stadsderby afgelopen zondag even voor een vieze smaak. Maar die spoelden de Citizens drie dagen later snel weer weg.

Met vijf andere basisspelers ging City nog wel een beetje weifelend van start. Via Kevin De Bruyne kwam de ploeg binnen het kwartier wel op 1-0, maar die voorsprong was het snel weer kwijt toen James Ward-Prowse een penalty mocht binnen schieten. Een opleving kort voor rust zorgde toch voor een aangename tussenstand voor City.

Fout Adams

Eerst profiteerde Riyad Mahrez optimaal van een hopeloze breedtepass van Jay Adams, en in blessuretijd schoot Ilkay Gündogan de 3-1 binnen nadat Mahrez eerst de paal had geraakt. Nathan Aké is weer zo goed als fit, maar ontbrak nog in de wedstrijdselectie van Guardiola.

Tien minuten na rust zorgde opnieuw Mahrez na een prima aanval via Fernandinho en Foden voor de 4-1, maar nog geen minuut later bracht Adams de spanning weer een beetje terug. Hij was alert nadat een gesmoord schot voor zijn voeten belandde. Het slotakkoord was voor De Bruyne, die op aangeven van Foden net als Mahrez zijn tweede treffer maakte.

Door de winst staat City nu weer veertien punten voor op achtervolger United. De stadgenoot heeft nog wel een duel tegoed ten opzichte van de ploeg van Guardiola.

