Premium Het beste van De Telegraaf

’Als ik puur als liefhebber praat, spreekt het Ajax-voetbal me meer aan’ Peter Hoekstra (48) zat oude club PSV dwars met Ajax in 1996

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Ajax-voetballer Peter Hoekstra gaat er stevig in bij PSV-verdediger Chris van der Weerden. Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Peter Hoekstra (48) hoeft niet lang na te denken over zijn meest memorabele PSV-Ajax. Begin 1996 kaapte Louis van Gaal de basisspeler na negen jaar PSV weg uit Eindhoven. Hoekstra werd in Amsterdam de vervanger van de lang geblesseerde Marc Overmars. „De eerstvolgende onderlinge wedstrijd was vervolgens in het Philips-stadion”, vertelt de pure linksbuiten. „PSV móést winnen om het gat van vijf punten nog te verkleinen. Het werd 1-1. Ik maakte gelijk…”