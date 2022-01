Peter Hoekstra: ’Als ik puur als liefhebber praat, spreekt het Ajax-voetbal me meer aan’

Premium Voetbal

Lisandro Magallan: ’Toen Messi me aansprak, stond ik met mijn mond vol tanden’

We noemden hem weleens Lisandro Mag al gaan. Elke wedstrijd maakt de Argentijnse verdediger wel een foutje, maar toegegeven: sinds Lisandro Magallan (28) in de basis staat, verloor Anderlecht geen wedstrijd meer. De Ajax-huurling is een gids in de kern van RSCA. Logisch met zijn ervaring. Hij was ee...