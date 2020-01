Opvallende verschijning in ploeg van Peter Sagan

Ide Schelling vermaakt zich prima bij Bora-hansgrohe, de ploeg waar ook wereldtopper Peter Sagan onder contract staat. Ⓒ De Telegraaf

WILLUNGA - Hij heeft in ieder geval de brutaliteit die er nodig is om een toprenner te worden. Ide Schelling toonde zich op verschillende momenten in de Santos Tour Down Under. Zaterdag besloot hij even alleen op avontuur te gaan, al strandde die poging vrij snel. In de slotrit op Willunga Hill kon Schelling zijn karretje niet aanhaken bij de toppers, al was dat geen schande. De 21-jarige Nederlander is hoe dan ook een opvallende verschijning bij het Bora-hansgrohe van superster Peter Sagan.